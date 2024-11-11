Исчезновение острова в Арктике обнаружили благодаря российским школьникам

Ледяное образование в составе архипелага Земля Франца-Иосифа известное как остров Месяцева за девять лет наблюдений уменьшилось в размере с 53 до 3 гектар, а потом исчезло вовсе.

Школьники и студенты из исследовательской группы «РИСКСАТ» заметили пропажу острова Месяцева со спутниковых снимков. Об этом Русскому географическому обществу сообщил руководитель проектной группы из Московского Авиационного Института Алексея Кучейко. Участники группы работают со спутниковыми снимками из открытых данных зондирования поверхности нашей планеты.

В 2010 году ледяное образование в районе более крупного острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа охватывало площадь в 110 гектар. Раньше оно имело статус мыса, прикрепленного к своему большому соседу, но в 1990-х годах увеличение числа летних сезонов привело к разрушению ледяной перемычки и остров обособился. Название своё он получил в честь Ивана Месяцева, основоположника океанологии в Советском союзе и исследователя Арктики.

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Глобальное потепление привело к дальнейшему сокращение массы ледникового купола острова Месяцева. В 2015 году его площадь составила 53 гектара, а в 2020 году всего 15 гектаров, при этом цвет его со временем изменился с белого на темно-серый из-за выхода на поверхность коренных пород. Это побудило молодых исследователей сделать вывод о том, что остров полностью исчезнет с лица Земли летом 2022 года.

Но прогнозы оказались более пессимистичными – остров продолжать сохранять свой ледяной каркас вплоть до августа 2024 года, когда снимки ещё фиксировали небольшой кусочек льда размером в 3 гектара. Но последние спутниковые данные от 13 сентября 2024 года показали юным исследователям, что от острова Месяцева больше не осталось ничего.

«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Мы следили за ним в 2020–2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», – заявил руководитель проекта и кандидат технических наук Алексей Кучейко.

По словам исследователей, основную причину исчезновения острова связывают с потеплением климата, которое наиболее заметно в Арктике. Оно приводит к повышению уровня мирового океана и последующей эрозии береговой линии. В результате некоторые формы рельефа уходят в небытие.

Теперь учёным предстоит провести дополнительные расчеты и исследования, чтобы утвердиться в том, что острова Месяцева действительно фактически больше не существует и проанализировать возможные изменения в ландшафте дна.