Искусственный интеллект – угроза для разумной жизни во Вселенной

Как утверждают исследователи, сверхразумный ИИ может уничтожить космические цивилизации.

Ученые считают, что искусственный интеллект (ИИ) может представлять опасность для разумной жизни во Вселенной, и это, в том числе, может объяснить парадокс Ферми. Парадокс Ферми — отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые, по идее, должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет развития.

Сверхразумная форма ИИ (ASI), которая превосходит человеческий интеллект и способна обучаться самостоятельно, может стать своего рода «фильтром», препятствующим развитию цивилизаций, способных осваивать космическое пространство.

Специалисты утверждают, что быстрый прогресс в области технологий ИИ может совпасть с переходом цивилизации от однопланетного существования к многопланетному. При этом один из возможных негативных сценариев заключается в том, что при большой зависимости стран от автономных систем искусственного интеллекта, конкурирующих друг с другом, военные возможности ИИ могут быть использованы для разрушения в беспрецедентных масштабах.

Это может привести к уничтожению как самой цивилизации, так и самих систем ИИ.

Продолжительность жизни технологически развитой цивилизации, согласно этому исследованию, может составлять менее 100 лет. Этот срок равен периоду между моментом, когда цивилизация получает возможность отправлять и принимать межзвездные радиосигналы, и моментом, когда она создает сверхразумную форму искусственного интеллекта. Если учесть этот факт в уравнении Дрейка, то в любой момент времени существует лишь несколько разумных цивилизаций.

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Ранее сообщалось, что специалисты австралийской компании Cortical Labs создали мини-мозг из миллиона живых клеток и научили его играть в виртуальный пинг-понг.