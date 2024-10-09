Искусственный интеллект будет помогать арабским археологам в поисках артефактов

Исследователи из Университета Халифы в Абу-Даби разработали алгоритм машинного обучения для поиска археологических памятников в одной из самых крупных пустынь мира.

Вести раскопки в пустыне не самое простое занятие. Прибегнуть к наземной съемке для определения участков может быть задачей трудной – песчаные и пыльные бури постоянно меняют рельеф пустыни, создавая разнообразные и путающие узоры из дюн.

В последние годы учёные всё больше полагаются на оптические спутниковые изображения, а исследователи из Университета Халифы шагнули ещё дальше. Они решили отыскать возможные археологические памятники в пустыне Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове с помощью искусственного интеллекта.

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Руб-эль-Хали (the Empty Quarter) является одной из самых масштабных пустынь мира, занимая площадь в 650 000 квадратных километров. Также она имеет репутацию одной из самых сухих и жарких пустынь – летом средний максимум здесь достигает отметки в 47 °C.

Исследователи разработали алгоритм машинного обучения для анализа спутниковых снимков, полученных с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) – этот метод использует радиоволну для поиска объектов, скрытых под слоями песка или, например, льда. Подобные SAR изображения используются давно, но арабские учёные стали первыми, кто совместил этот метод с искусственным интеллектом — это настоящий прорыв в археологии.

Далее ИИ был обучен находить археологические объекты на примере богатого на древние артефакты музея-поселения Сарук Аль-Хадид, который находится около Дубая. Технология обладает точностью до 50 сантиметров и способна к созданию 3D-моделей рекомендованных к исследованию областей. После обучения алгоритм подсказал команде, где ещё поблизости стоит вести раскопки – уже в следующем месяце археологи смогут проверить его предсказания в действии, когда начнется новая волна археологических работ в Сарук Аль-Хадид (пока комплекс изучен лишь на 10%, но власти Дубая надеются вскоре это исправить, в том числе благодаря новой технологии).