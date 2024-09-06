Искусственный интеллект будет предсказывать лесные пожары

Новая программа прогнозирования стихийных бедствий в лесу была разработана и зарегистрирована учёными Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ).

Исследователи из Бурятии использовали навыки искусственного интеллекта, чтобы создать программу, которая автоматически собирает и обрабатывает данные космических спутников, предсказывая возможные возгорания в лесах, сообщила пресс-служба ВСГУТУ порталу Наука.рф.

Программа использует данные со спутников MODIS, которые сканируют поверхность земли, выявляя тепловые точки – именно они могут потенциально указывать на очаги возгорания. По словам учёных, на данный момент точность прогнозирования лесных пожаров на основе открытых данных составляет 85%. Машинная модель была обучена на основе имеющихся картографических данных о тепловых аномалиях, скрытом тепловом потоке, нормализованном индексе растительности и валовом первичном производстве, пояснили в университете.

«Программный прототип представляет собой инструмент для обнаружения и прогнозирования пожара в лесной среде. Он обладает достаточно высокой точностью, способствует более эффективному мониторингу и управлению лесными ресурсами в целях сохранения окружающей среды и поддержания экологического равновесия», – пояснили авторы программы.

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Основными разработчиками выступили заведующая научной лабораторией анализа данных и искусственного интеллекта, профессор Лариса Найханова, и сотрудники кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ.

Сейчас авторы планируют получить одобрение на использование программы в реальных условиях. По их словам, применение подобного машинного инструмента будет полезно для природоохранных ведомств и органов управления природными ресурсами.

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Ранее сообщалось, что в Бурятии удалось потушить последний лесной пожар в этом сезоне, распространившийся на территорию в 92 га. В Республике продолжает действовать противопожарный режим.