Искусственный интеллект научили находить «пожирателей планет»

Ранее астрономам приходилось искать такие звезды «вручную».

Международная группа ученых из США и Великобритании создала инструмент на основе искусственного интеллекта для поиска белых карликов, которые поглощают планеты в своих системах.

Когда белый карлик — «пожиратель планет» — поглощает планету, в его составе появляются тяжелые металлы из недр небесного тела. Поскольку атмосфера белого карлика состоит в основном из водорода и гелия, наличие других элементов позволяет предположить внешние источники.

Внутренние части планеты буквально выжигаются на поверхности звезды, что позволяет ученым определить состав разрушенного мира. Ранее астрономам приходилось вручную анализировать большое количество данных наблюдений для поиска таких звезд.

Чтобы ускорить этот процесс, команда использовала метод машинного обучения, который позволяет алгоритму находить общие черты в наборе данных и группировать похожие элементы в упрощенную визуальную диаграмму. Исследователи могут затем изучить эту диаграмму и решить, какие группы требуют дополнительного изучения.

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Специалисты создали алгоритм для сортировки более 100 тысяч возможных белых карликов. Тесты показали, что нейросеть может идентифицировать загрязненные остатки звезд с точностью 99%.

Ранее сообщалось, что в Млечном пути нашли руины похожей на Землю планеты возрастом 10 миллиардов лет.