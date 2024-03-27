Искусственный интеллект научили предсказывать вкус пива

Оценивать качества пенного напитка стало возможно без дегустации человеком.

Ученые из Бельгии создали модели искусственного интеллекта (ИИ), которые могут предсказывать, как потребители оценят определенное пиво, а также какие ароматические соединения могут быть добавлены пивоварами для улучшения вкуса напитка. Сравнение и ранжирование вкусовых профилей различных сортов пива является сложной задачей.

На рынке существует множество руководств, которые описывают напитки общими терминами, такими как «фруктовый», и оценивают их исключительно на основе вкуса одного человека. Команда ученых начала химический анализ пива, тщательно измеряя концентрации сотен ароматических соединений.

Группа из 15 человек оценивала каждое пиво по набору из 50 критериев. Команде потребовалось пять лет, но, когда у них появились химические концентрации и подробные отчеты о вкусе для сотен различных сортов пива, они поняли, что возможно использовать ИИ для связи между ними.

Одна модель могла предсказывать ключевые ароматы и конечный балл оценки пива без необходимости человеческой дегустации. Эти результаты, в свою очередь, использовались для улучшения вкуса существующего коммерческого бельгийского эля путем добавления определенных ароматов, предсказанных моделью, чтобы повысить качество пива. В итоге измененное пиво получило гораздо более высокие оценки на слепых дегустациях.

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Ранее ученые заявили, что умеренное количество пива полезно для здоровья кишечника и иммунной системы. По словам исследователей, это связано с набором полезных бактерий, которые приносят пользу кишечнику.