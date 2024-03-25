Искусственный интеллект научился предсказывать события из жизни людей

Программа демонстрирует высокую точность при прогнозировании даты смерти.

Ученые из Дании разработали программу под названием life2vec, которая использует искусственный интеллект и данные миллионов людей для предсказания событий в жизни, начиная с рождения и заканчивая концом жизни. Цель создания этой программы — показать возможности и опасности технологии.

Программа может предсказывать широкий спектр событий в жизни человека, включая состояние здоровья, образование, социальные выгоды и даже доход. Алгоритм анализирует данные о жизненных событиях и предсказывает их исход. Программа использует анонимизированные данные около шести миллионов датских граждан, собранные официальным агентством Statistics Denmark. Путем анализа последовательностей событий можно предсказать исходы жизни до последнего вздоха.

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По словам исследователей, программа демонстрирует высокую точность при предсказании смерти и перемещения людей, что составляет 78% и 73% соответственно. Однако на данный момент программа не готова к использованию вне научной среды. Ученые планируют дальнейшие исследования, включая изучение долгосрочных последствий и влияния социальных связей на жизнь и здоровье.

Ранее сообщалось, что специалисты австралийской компании Cortical Labs создали мини-мозг из миллиона живых клеток и научили его играть в виртуальный пинг-понг.