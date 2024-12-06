Искусственный интеллект предсказывает, когда вы умрёте: в сети не утихают споры

Приложение на основе искусственного интеллекта уже стало одним из самых обсуждаемых с момента своего запуска в июле.

Для тех, кто не боится взглянуть в глаза смерти, инициативные изобретатели создали приложение Death Clock: его алгоритмы способны высчитать предполагаемую дату кончины пользователя. Насколько успешно, пока непонятно, ведь приложение было запущено только в июле этого года. Несмотря на 125,000 скачиваний, никто из пользователей о правдоподобности «часов» пока не отчитался.

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В основе «часов смерти» лежит более 1200 исследований продолжительности жизни и данные 53 миллионов участников. Искусственный интеллект анализирует эту информацию и сопоставляет её с личными данными пользователей, такими как возраст, образ жизни, наличие хронических заболеваний, семейная история, этническая принадлежность и другими. Диета, уровень стресса, занятия спортом и режим сна также влияют на прогноз продолжительности жизни. В итоге «часы» обещают выдать примерную дату, когда вы отойдёте в мир иной, и дать рекомендации, как продлить мгновения жизни – а уж выводы пользователи делают сами.

Судя по отзывам, чаще всего часы настроены оптимистично: репортеру из TechCrunch, например, они пророчат срок жизни до 103 лет, при условии, что он улучшит свой образ жизни (и до 90 лет, если всё останется без изменений).

Конечно, приложение не берёт в расчёт несчастные случаи и глобальные катастрофы, но финансисты изобретению очень обрадовались. Они считают, что приложение поможет пожилым людям лучше планировать свои финансы при выходе на пенсию.