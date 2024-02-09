Искусственный интеллект расшифровал древний свиток из Геркуланума – он сгорел 2000 лет назад

Свиток был обуглен при извержении Везувия, и учёные уже не надеялись когда-нибудь его прочесть.

Студенты из США, Швейцарии и Египта, победившие на конкурсе «Вызов Везувия», сумели найти ответ на одну из главных загадок археологии — при помощи искусственного интеллекта (ИИ) они расшифровали текст свитка, который две тысячи лет назад был обуглен при извержении Везувия. Исследователи подготовили свои алгоритмы машинного обучения на уже расшифрованных папирусах.

Это позволило открыть ранее неизвестное философское произведение: расшифрованный текст повествует о таких источниках удовольствия, как музыка, вкус, каперсы и фиолетовый цвет. Достижение студентов открывает новые перспективы в расшифровке снимков при помощи ИИ, которые могут произвести революцию в понимании древнего мира. Между тем сами авторы открытия получат гран-при в 700 тысяч долларов.

Реклама

Извержение Везувия в 79 году нашей эры разрушило города Помпеи, Стабии и Геркуланум. В последнем располагалась уникальная библиотека свитков, которые либо сгорели, либо были обуглены в жарком мареве из пепла и газа. Развернуть свитки, обнаруженные археологами, невозможно – они тут же разрушатся, а чернила могут выцвести при контакте с воздухом, но ученые все же надеялись однажды расшифровать то, что в них написано, – и искали способы это сделать.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили два скелета, погребенных под обрушившейся стеной в Помпеях. Они считают, что их смерть наступила в результате землетрясения, которое совпало с катастрофическим извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры.