Испанские ученые раскрыли секрет прочности пирамид майя

Представители древней цивилизации добавляли в штукатурку сок деревьев.

Реклама

Специалисты Университета Гранады (Испания) раскрыли секрет прочности пирамид майя — как оказалось, представители древней цивилизации добавляли в штукатурку секретный ингредиент. Это выяснилось при помощи рентгеновских аппаратов и электронных микроскопов археологического комплекса Копан на территории современного Гондураса. Как оказалось, майя смогли добиться удивительной прочности штукатурки, добавляя в раствор извести разные растительные экстракты — в том числе сок таких деревьев, как чукум и бурсера.

Ученые считают, что древесный сок во многом способствовал тому, что пирамиды майя сохранились до наших дней. Специалисты также провели эксперимент, в ходе которого изготовили современный строительный раствор по древним рецептам — он оказался весьма прочным и пластичным. Вполне возможно, что открытие испанских исследователей пригодится для создания строительных смесей с органическими компонентами.

Ранее сообщалось, что гражданский конфликт в Майяпане — столице майя — с последующим политическим крахом мог быть вызван мегазасухой. К таким выводам пришла международная группа ученых из США, Великобритании, Германии, Мексики и Австралии.