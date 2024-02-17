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Исследователи были поражены: в Бразилии обнаружена самая маленькая в мире лягушка

Фото: Mirco Solé et al./Zoologica Scripta

Длина амфибии составляет чуть больше семи миллиметров.

В штате Баия (Бразилия) обнаружена самая маленькая лягушка в мире: дела тела представителей вида Brachycephalus pulex (блошиная лягушка) составляет чуть больше семи миллиметров. Уникальную амфибию описали специалисты государственного университета Санта-Крус (США). Впервые зоологи описали блошиную лягушку еще в 2011 году: этот вид отличается очень маленькими размерами, а также окраской желтых и коричневых оттенков.

Сотрудник Государственного университета Санта-Крус Мирко Соле вместе с коллегами вновь стал изучать вид Brachycephalus pulex в 2019 году. В ходе экспедиции ученые нашли 46 блошиных лягушек на юге штата Баия, измерили их и исследовали половые клетки амфибий. Как оказалось, взрослые самцы Brachycephalus pulex в длину около семи миллиметров, чуть меньше самок. При этом миниатюрность амфибий означает, что в их телах фактически нет твердых элементов, кроме черепа и позвоночника.

Ранее ученые обнаружили в Эквадоре новый вид речной лягушки с бледно-розовыми глазами и пальцами с золотыми крапинками. Ей дали научное имя Hyloscirtus tolkieni в честь Дж. Р. Р. Толкина

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