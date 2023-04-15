История амбры: как фекалии китов с изжогой стали для людей «плавучим золотом»

Фекалии китов или амбру использовали на протяжении тысячелетий.

Происхождение амбры оставалось загадкой на протяжении многих сотен лет – но столько же люди используют эту загадочную субстанцию, приписывая ей фантастические качества. Например, амбру с глубокой древности применяли для производства парфюма, и люди пребывали в блаженном неведении, не зная, что на самом деле обливают себя сладким ароматом китовых экскрементов.

Справка Амбра — это твердое, горючее воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Его можно найти также в морской воде или на побережье. В парфюмерии амбра используется как фиксатор запахов. Изначально она пахнет очень неприятно, но после высыхания приобретает стойкий сладкий аромат.

Арабы использовали амбру как афродизиак, лекарство и благовоние. В Европе XIV века ее носили в помандерах, которые представляли собой шарики с пахучими веществами – их использовали в качестве защитных амулетов для защиты от чумы и простых ароматизаторов для маскировки неприятного запаха. Английский король Карл II любил есть амбру с яйцами.

В 1685 году историк Роберт Мэй описал запах амбры как «одновременно древесный и цветочный, напоминающий опавшие листья на лесной подстилке и нижнюю часть грибов, которые растут во влажных и затененных местах».

Люди гадали, откуда берется амбра, со времен Средневековья. Китайцы слагали легенды, что она создается, когда слюна дракона падает в океан, а в одной энциклопедии XV века утверждалось, что это был либо древесный сок, либо морская пена, либо кристаллизованные слезы. Загадочное происхождение амбры только добавило ей спроса и превратило в очень востребованный товар.

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Мужчина поджигает амбру для получения аромата Фото: The Guardian

С появлением в XIX веке крупномасштабного китобойного промысла была установлена связь между амброй и китами. Тем не менее, ученые очень долго не понимали, откуда она берется у китов. Исследователь Кристофер Кемп описывал амбру как своего рода кишечную суспензию, вырабатываемую только кашалотами.

Справка Сейчас установлено, что амбра выделяется в результате раздражения слизистой кишечника, вызываемого роговыми клювами проглоченных кашалотом кальмаров. В кусках амбры всегда можно обнаружить множество непереваренных клювов головоногих. Кашалоты питаются головоногими моллюсками, такими как кальмары, чьи острые клювы и руки раздражают их пищеварительную систему и становятся массой, которая, как считается, иногда блокирует прямую кишку китов. Серую амбру производят лишь от одного до пяти процентов кашалотов, вероятно, страдающих несварением желудка.

Свежая амбра темная, тягучая и малоинтересна для кого угодно. Но после долгих лет плавания в воде амбра становится твердой, бледной – от серого до белого – и невероятно ценной. Только в 2020 году журнал Biology Letters уладил многовековые спекуляции, проведя анализ ДНК образцов амбры и сделав вывод, что она создается кашалотами.

Серая амбра до сих пор используется в мире парфюмерии и, в частности, в знаменитых духах Chanel № 5 из-за своих отличных фиксирующих свойств.

О находках зрелой амбры, которая ценится больше золота, часто сообщается как о выигрыше в лотерею, а охотники за амброй часто зарабатывают на ней сотни тысяч долларов.