Из яда пауков предложили делать обезболивающие препараты

Они будут лишены побочных эффектов существующих анальгетиков.

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Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) обнаружили в яде паука-бокохода новый пептид — пуротоксин-6, который способен эффективно подавлять болевые сигналы через P2X3-рецепторы. Это открытие может привести к созданию обезболивающих препаратов нового поколения.

Они будут лишены побочных эффектов существующих анальгетиков, включая привыкание и проблемы с ЖКТ. Пуротоксин-6 также сохраняет нормальные вкусовые ощущения, что является важным преимуществом перед аналогичными веществами. Исследования проводились совместно с учеными из других вузов и институтов.

Ранее сообщалось, что яд одних из самых смертоносных в мире змей — песчаной эфы (Echis carinatus) и восточной коричневой змеи (Pseudonaja textilis) — может использоваться для разработки препарата против неконтролируемого кровотечения.