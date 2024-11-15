Из-за кого случилось «великое вымирание» 250 миллионов лет назад?

Пермско-триасовое вымирание стало одним из самых катастрофических событий в истории нашей планеты. Около 251,9 миллионов лет назад с лица Земли исчезло до 70% наземных видов и до 96% морских.

Что же привело к смертоносным последствиям для биоразнообразия нашей планеты?

Одной из устоявшихся гипотез, объясняющей это массовое вымирание – по нему и проведена черта между пермским и триасовым геологическими периодами — стала повышенная вулканическая активность. А она, в свою очередь, объясняется попаданием в Землю огромного астероида. Эти события вполне могли произойти и развиваться параллельно, а в результате привести к повышенным выбросам диоксида серы (SO2) и диоксида углерода (CO2), что вызвало нарушения в экологической обстановке, закисление Мирового океана и повышение температуры.

Есть и другая теория. В 2014 году исследователи предположили, что во всём виноваты одноклеточные организмы, а именно археи из рода Methanosarcina. Эти микробы являлись массовыми производителями метана, то есть их активное размножение к концу пермского периода вызвало сильное распространение этого газа. Метан является простейшим по составу предельным углеводородом – попав в атмосферу, он преобразовался в углекислый газ, что привело к уже перечисленным последствиям: глобальному потеплению и закислению океана.

А вот самая последняя версия событий гласит, что потепление климата всё же было вызвано в большей степени извержениями вулканов, но усугублено на суше масштабным климатическим феноменом Эль-Ниньо.

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Эль-Ниньо – это активное и по сей день явление, при котором происходит потепление поверхностных вод в Тихом океане.

В современном мире Эль-Ниньо длится до полутора лет, а вот 250 миллионов лет назад климатический кризис был настолько интенсивным, что оно растянулось на целое десятилетие, предположили учёные в исследовании, опубликованном в журнале Science. В результате это привело к резкому повышению температур, которое чередовалось с периодами наводнений и засухи, в течение 100,000 уничтожая растительность и животных.

Изучение окаменелостей показало современным исследователям, что пермско–триасовое вымирание (в англоязычной литературе его ещё называют the great dying или «великое вымирание») уничтожило до 90% всех видов на нашей планете. Некоторые виды смогли выжить и эволюционировать – на радость нам, потомкам. А вот кто был повинен в смертях менее удачливых представителей флоры и фауны – астероиды, вулканы, микробы, климат в целом или комбинация всех этих факторов — ещё долго будет предметом споров исследователей.