Избыточный углерод можно захоронить на дне океана, и это может смягчить последствия глобального потепления

Ученые говорят, что это может помочь нам выжить.

Наша неспособность решительно смягчить изменение климата побуждает исследователей изучать более радикальные подходы, такие как удобрение океанов для борьбы с огромным избытком углекислого газа в нашем воздухе.

«Чтобы бороться с повышением температуры, мы должны снизить уровень CO₂ в глобальном масштабе. Изучение всех наших вариантов, включая использование океанов в качестве поглотителя CO₂, дает нам наилучшие шансы на охлаждение планеты», – Майкл Хочелла, ученый-геолог из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США.

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Фитопланктон, разновидность фотосинтезирующих микроорганизмов, плавающих на поверхности океана, является одним из основных компонентов биологического «насоса» углеродного цикла, который забирает CO₂ из воздуха и накапливает его в глубинах океана. Крошечные организмы нуждаются в минералах, таких как железо, для роста и размножения, но на поверхности воды вместе с ними плавает лишь фиксированное количество этих элементов, что ограничивает количество фитопланктона, которое может цвести.

Изучив 123 исследования, биогеохимик из Университета Лидса Пейман Бабахани и его коллеги обнаружили некоторые искусственные наночастицы, которые могут быть кандидатами на безопасное удобрение для роста фитопланктона. Искусственное оплодотворение океана должно происходить на уровне, который увеличивает количество микроводорослей, но не настолько, чтобы рисковать их токсичностью.

В некоторых исследованиях, которые оценила команда, удалось добиться увеличения роста и численности водорослей на 35-756 процентов по сравнению с контрольной группой.

Некоторые эксперименты показали, что рост цветения фитопланктона с использованием океанских удобрений в конечном итоге истощает другие окружающие питательные вещества, которые не были обеспечены искусственно. Это остановило их рост, а это означает, что в будущих удобрениях может потребоваться больше минералов.

«Если значительное сокращение выбросов CO₂ будет достигнуто за счет использования инженерных наночастиц, это может позволить применить подход в качестве технологии удаления углекислого газа в меньших масштабах или в определенных местах, и таким образом снять некоторые опасения относительно рисков. геоинженерии всей морской экосистемы и кражи питательных веществ ниже по течению», – пишут исследователи.

Ученые отмечают, что в данный момент идея находится на стадии мозгового штурма и никаких реальных исследований все еще не проводилось. Как и любые масштабные манипуляции с окружающей средой, это предложение не лишено определенных рисков.