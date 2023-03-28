Измены, цирроз печени. Ученые раскрывают тайны ДНК Бетховена

Например, ученые выяснили, что знаменитый композитор, вероятно, умер от болезни печени, а не от отравления свинцом, как считалось ранее.

Согласно первому в истории анализу ДНК останков, всемирно известный композитор Людвиг ван Бетховен был инфицирован гепатитом В, когда он умер.

Генетический анализ, проведенный на пяти прядях волос Бетховена, взятых с его головы в течение последних семи лет его жизни, также показал, что у него был высокий риск заболевания печени. Этот генетический риск наряду с инфекцией гепатита В, которая, вероятно, также повредила его печень, возможно, сыграли роль в его смерти. Открытие противоречит широко распространенному мнению, что композитор умер от отравления свинцом, но не проливает свет на то, как он потерял слух.

Родившийся в 1770 году, Бетховен начал терять слух с 20 лет и полностью оглох к 40 годам. Он также страдал от серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом на протяжении всей своей жизни, испытав по крайней мере два приступа желтухи, симптома заболевания печени.

В 1802 году, когда его недомогание обострилось, Бетховен попросил своего друга-врача Иоганна Адама Шмидта раскрыть и предать гласности странную болезнь, от которой он страдал, но Шмидт умер за 18 лет до Бетховена. После смерти Бетховена в 1827 году вскрытие показало, что у него были серьезные рубцы на печени, характеризующие цирроз. Теперь новое исследование обнаружило генетическую и вирусную основу его болезни.

«Мы не можем точно сказать, что убило Бетховена, но теперь мы можем, по крайней мере, подтвердить наличие значительного наследственного риска и заражения вирусом гепатита В», – Йоханнес Краузе, профессор генетики в Институте эволюционной антропологии Макса Планка.

Чтобы взломать генетический код великого композитора, исследователи сначала решили выяснить, являются ли восемь прядей его волос (которые они получили из коллекций в США и Европе), подлинными. Оказалось, что пять прядей действительно принадлежали Бетховену, а три другие – неизвестной еврейской женщине.

Дальнейший анализ ДНК выявил у композитора высокий риск заболевания печени, возможно, вызванного генетическим заболеванием, называемым наследственным гемохроматозом. Исследователи полагают, что хорошо задокументированная любовь Бетховена к алкоголю, наряду с его заражением гепатитом В, вероятно, вызвала у него заболевание печени.

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«Принимая во внимание известный медицинский анамнез, весьма вероятно, что это была какая-то комбинация этих трех факторов, включая его злоупотребление алкоголем», – Тристан Бегг, ученый из Кембриджского университета.

Исследование также раскрыло тайну семейной истории Бетховена. Сравнения, проведенные с живыми родственниками композитора, показали, что, хотя у некоторых был общий предок по отцовской линии, их ДНК не соответствовала Y-хромосоме, обнаруженной в аутентифицированных волосах Бетховена. Исследователи говорят, что это, вероятно, результат внебрачной связи где-то в родовой линии Бетховена.