Извержение вулкана Хунга-Тонга нарушило спутниковую связь

Это произошло из-за мощной волны атмосферного давления.
Волна атмосферного давления, вызванная извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, нарушила спутниковую связь — к таким выводам пришли специалисты Нагойского университета (Япония).
Ученый Ацуки Синбори выяснил, что атмосферные волны, ставшие результатом извержения Хунга-Тонга 15 января 2022 года, создали плазменный пузырь в ионосфере, малопрозрачный для радиоволн. На это указали данные от исследовательских спутников Arase и Himawari-8.
«Результаты этого исследования показали, что плазменный пузырь возник в ионосфере в низких широтах вблизи экватора над Азией в ответ на приход волн давления, вызванных подводными извержениями вулкана Тонга», — отметили исследователи.
Ионосфера — это область верхних слоев земной атмосферы, в которой молекулы и атомы ионизируются солнечным излучением. Больше всего ионов сконцентрировано на высоте 150-800 километров. При этом ионосфера играет важную роль в работе радиосвязи, поскольку отражает волны обратной длины обратно на землю, тем самым влияя на работу спутниковой связи и системы GPS.
Крупные колебания в ионосфере приводят к возникновению зон повышенной плотности — так называемых плазменных пузырей, которые нарушают спутниковую связь.
Ранее сообщалось, что извержение вулкана Хунга-Тонга стало самым мощным в XXI веке. Оно длилось в течение восьми минут, а его радиус составил 260 километров. Извержение оказалось настолько мощным, что сотрясения земной коры ощущались за тысячи километров от вулкана, а вызванные им скачки атмосферного давления были зарегистрированы даже на противоположной стороне земного шара.