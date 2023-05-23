Извержение вулкана Хунга-Тонга нарушило спутниковую связь

Ионосфера — это область верхних слоев земной атмосферы, в которой молекулы и атомы ионизируются солнечным излучением. Больше всего ионов сконцентрировано на высоте 150-800 километров. При этом ионосфера играет важную роль в работе радиосвязи, поскольку отражает волны обратной длины обратно на землю, тем самым влияя на работу спутниковой связи и системы GPS.

Крупные колебания в ионосфере приводят к возникновению зон повышенной плотности — так называемых плазменных пузырей, которые нарушают спутниковую связь.