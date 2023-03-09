Йога помогает мужчинам продержаться дольше в постели

«Виагра» ушла из России, но не беда – учёные доказали, что занятия йогой и пробежки тоже работают.

Новое исследование показало, что йога и бег имеют потенциал как средства в борьбе с преждевременной эякуляцией. Согласно выводам ученых, упражнения для мышц тазового дна могут увеличить выносливость мужчин в постели на 30 секунд, а бег по крайней мере полчаса в день и пять раз в неделю – на две с половиной минуты.

В обзоре, проведенном Университетом Англии Раскина, рассматривались только мужчины, страдающие преждевременной эякуляцией. Половой акт в этих случаях длился менее трех минут. В обзоре было задействовано 3485 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.

35 мужчин, участвовавших в исследовании, по совету врачей бегали не менее 30 дней в течение пяти дней в неделю. В результате в среднем проводили с партнершами в постели от 39 секунд до более чем трех минут. Это довольно большой прогресс по сравнению с неактивными мужчинами, половой акт которых в среднем длился около 50 секунд.

Такие результаты оказались схожими с данными о мужчинах, принимавших препарат под названием дапоксетин. Это средство помогает в борьбе с преждевременной эякуляцией, но может вызывать побочные эффекты, включая тошноту и головокружение.

Фото: Aberdeen Proving Ground / flickr.com

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Обзор также включал недавнее исследование мужчин с преждевременной эякуляцией, среди которых 26 мужчин занимались йогой в течение 12 недель. Количество времени, которое они в итоге смогли провести с партнершей в постели, увеличилось в среднем в три раза (с чуть менее 26 секунд до почти полутора минут).

«Такие способы, которые помогут мужчинам дольше оставаться в спальне, улучшат их отношения с партнерами и их самооценку. Эти данные основаны на исследованиях с участием небольшого числа мужчин, и нам нужны дополнительные исследования в этой области, но такие подходы, как физическая активность, могут помочь всем», – пишут исследователи.