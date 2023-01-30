Как аристократы 17 века пытались сохранить свои зубы

Ученые показали это на примере известной женщины, умершей в начале 17 века.

Тело французской аристократки Анны д'Алегри, умершей в 1619 году, было обнаружено во время археологических раскопок в замке Лаваль на северо-западе Франции. Случилось это еще в 1988 году. По словам ученых, скелет и зубы женщины, найденные в свинцовом гробу, сохранились на удивление хорошо. Почему? Есть тут один секрет.

В момент находки археологи уже заметили, что у женщины был зубной протез, но в конце 20 века у них еще не было передовых инструментов сканирования, чтобы узнать больше о странных зубах д'Алегри.

Спустя 35 лет группа археологов и стоматологов вернулась к загадочным останкам покойной. И установила, что женщина страдала пародонтитом, из-за которого ее зубы расшатывались. Но удивило их не это – с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии ученые определили, что некоторые зубы аристократки были скреплены и стянуты золотой проволокой.

Конусно-лучевая компьютерная томография на сегодняшний день представляет собой наиболее достоверный неинвазивный метод диагностики, который позволяет в мельчайших деталях оценить состояние челюстно-лицевой системы пациента, используя рентгеновские лучи для создания трехмерных изображений.

У д'Алегри также имелся искусственный зуб из слоновой кости, хотя в то время более популярными были импланты, сделанные из зубов бегемотов. Но, по словам ведущего автора исследования Розенны Коллетер, эта изысканная стоматологическая работа только «ухудшила ситуацию».

На протяжении многих лет золотые проволоки нужно было многократно затягивать, что еще больше дестабилизировало соседние зубы. А ведь уход за зубами был жизненно важным аспектом жизни аристократии, поскольку внешний вид напрямую связывался с положением в обществе. Например, Амбруаз Паре, современник д'Алегри, который был врачом нескольких французских королей и разработал аналогичные зубные протезы, утверждал, что «если у пациента нет зубов, его речь становится развратной».

Красивая улыбка была особенно важна для д'Алегри, дважды овдовевшей светской львицы, «у которой не было хорошей репутации», добавила Коллетер.

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Крупный план на снимке (А) и на рентгенограмме (В) черепа Анны д'Алегри, аристократки XVII века Фото: French National Institute for Preventive Archaeological Research

Ученым известны некоторые подробности жизни женщины. Она пережила неспокойное время в истории Франции, будучи гугеноткой (гугеноты вели религиозные войны с католиками в конце XVI века). К 21 году она уже овдовела и растила сына. Когда страна погрузилась в Восьмую религиозную войну, д'Алегри и ее сын были вынуждены скрываться от католиков, а их имущество было захвачено королем. Затем ее сын обратился в католицизм и отправился воевать в Венгрию, где погиб в бою в возрасте 20 лет.

Овдовев во второй раз, д'Алегри умерла от болезней в возрасте 54 лет. Зубы женщины «показывают, что она пережила сильный стресс», – объясняет Коллетер.