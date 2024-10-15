Как ассирийцы в Иудее доказывали «кто тут главный» 2700 лет назад

В VIII веке до нашей эры ассирийский царь Сеннахирим развернул мощную военную кампанию против Езекии, правителя Иудеи – последний хотел считаться полноправным царем и не подчиняться Сеннахириму.

Ассирийцы смогли захватить крупнейшие города царства и даже осадили Иерусалим в 701 году до нашей эры – правда, на этом их наступление остановилось.

Почему Сеннахирим так и не взял Иерусалим, до сих пор остается предметом споров историков. В Еврейской Библии утверждается, что наступление остановил «Ангел Господень», который вышел и «умертвил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч» (19:35). Однако другие источники утверждают, что Езекия в итоге признал власть Сеннахирима, выплатил ему огромную дань, и ассирийцы оставили город в покое.

Раскопки в районе Мордот Арнона в Иерусалиме вскрыли новые подробности ассирийской военной кампании против Иудеи и показали, что для Езекии и правда всё закончилось не очень успешно.

Остатки административного здания в Мордот Арноне в Иерусалиме Фото: Assaf Peretz, Israel Antiquities Authority)

Руины административного здания, которое предположительно использовалось для сбора налогов, продемонстрировали, что здание претерпело значительные изменения в VIII–VII веках до нашей эры, как раз во время военного наступления Сеннахирима.

В Израильском управлении древностей пояснили, что обнаруженные в здании осколки кувшинов имели надписи – они сообщали, что налоги являются собственностью царя. В то время кувшины отправляли в сельскую местность и собирали дань в виде сельскохозяйственной продукции, предположительно, оливковым маслом. На ручках некоторых кувшинов были даже обнаружены имена людей — возможно, именно они обеспечивали сбор и выплату налогов правителю.

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Надпись «принадлежащий царю» от иудейской администрации Фото: Israel Antiquities Authority

Однако после вторжения Сеннахирима в Иудею здание было разрушено и намеренно превращено в груду обломков. Эта демонстративность показалась археологам довольно явной, потому что большие камни из фундамента были словно специально помещены поверх руин и, должно быть, заметны всей округе.

Археологические свидетельства указывают на то, что в VII веке до нашей эры здание всё-таки было перестроено и стало снова использоваться для сбора налогов – правда, теперь надписи на кувшинах видоизменились. Теперь люди платили налоги царю Ассирии, а не Езекии — хоть ему и дозволили оставаться де-юре царем. По словам археологов, то, что произошло со зданием, можно интерпретировать как политическое сообщение всему региону: ассирийская власть хотела показать, «кто на самом деле тут главный».