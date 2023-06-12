Как была раскрыта загадка: почему сутулился неандерталец, умерший 50 тысяч лет назад

Кости, найденные более сотни лет назад, до сих пор дают новую информацию ученым.

В какой-то момент исследователи повторно изучили кости неандертальца, известного как «Старик из Ла-Шапель», и пришли к выводу, что он страдал бруцеллезом – инфекционным заболеванием, передающимся от животных к человеку. В реконструкциях мужчину изображали сутулым – и совершенно обоснованно.

«Старик из Ла-Шапель» был найден в пещере недалеко от французской деревни Ла-Шапель-о-Сен в 1908 году. Это один из наиболее известных и полных скелетов неандертальцев в истории. Он был хорошо изучен, но и спустя более чем сотню лет после его открытия останки неандертальца все еще дают новую информацию о жизни этих представителей рода людей.

В 2019 году исследователи выяснили, что у неандертальца, умершего 50 тысяч лет назад в возрасте от 50 до 60 лет, был запущенный остеоартрит позвоночника и тазобедренного сустава. Однако во время повторного анализа ученые поняли, что не все изменения в костях можно объяснить обыкновенным износом от остеоартрита.

«Сравнение всей картины патологических изменений, обнаруженных в скелете, с различными заболеваниями привело нас к диагнозу бруцеллеза», – Мартин Хеуслер, соавтор исследования.

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Бруцеллез широко распространен среди людей до сих пор. Большинство случаев вызвано непастеризованным молоком или сыром инфицированных коз или овец или при непосредственном контакте с зараженными животными (бруцеллезу подвержены все виды домашних животных, в том числе и птицы). Это также одно из самых распространенных зоонозных заболеваний – то есть таких, которые передаются от животных людям.

У заболевания широкий спектр симптомов – в их списке лихорадка, мышечная боль и ночная потливость. Болезнь может длиться от нескольких недель до многих месяцев или даже лет. Долгосрочные проблемы, возникающие в результате заболевания, различны, но могут включать боль при артрите, боль в спине, воспаление яичек, которое может привести к бесплодию, и воспаление сердечных клапанов, известное как эндокардит.

Ученые сообщают, что случай со «Стариком из Ла-Шапель» является «самым ранним надежным доказательством такого зоонозного заболевания в истории эволюции гомининов». Ранее эта болезнь обнаруживалась и по человеческим останкам, но самый ранний случай относился к неолиту около пяти тысяч лет назад.

Как предполагают ученые, неандерталец мог заразиться бруцеллезом в процессе разделки или приготовления мяса какого-либо животного. Возможными переносчиками болезни могли быть дикие овцы и козы, крупный рогатый скот, бизоны, олени, зайцы и сурки – все они входили в рацион неандертальцев. Исследователи добавляют, что перед смертью «Старик из Ла-Шапель» потерял большую часть зубов и, возможно, о нем заботились другие члены его группы.