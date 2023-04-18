Как была устроена роскошная римская винодельня 1800 лет назад?

В ходе недавних раскопок на итальянской вилле недалеко от Рима были найдены остатки уникальной винодельни.

Здание середины III века нашей эры, обнаруженное археологами, иллюстрирует, как римская элита сочетала в своих постройках утилитарную функцию с роскошным убранством и даже театром.

Из имен, выбитых на свинцовой водопроводной трубе, мы можем узнать, что древнеримский комплекс вилл площадью 24 гектара принадлежал богатым братьям Квинтилиям, которые служили консулами в 151 году нашей эры. Римский император Коммод приказал убить братьев в 182/3 г. н.э. Он завладел их имуществом, в том числе этой виллой, положив начало долгосрочному имперскому владению.

Это место давно известно своей декоративной архитектурой, в том числе плиткой из цветного мрамора, высококачественной скульптурой, восстановленной за последние 400 лет, и монументальным банным комплексом. Менее известен огромный цирк для гонок на колесницах, построенный во времена правления Коммода. В 2017-18 годах при попытке отыскать первоначальные ворота цирка были обнаружены и первые следы уникальной винодельни. Этот большой комплекс был построен на вершине стартовых ворот цирка, что датируется правлением Коммода.

Комплекс обладает чертами, характерными для древнеримских виноделен: местом для хранения и сбора винограда, двумя винными прессами, чаном для сбора виноградного сусла и подвалом с большими глиняными кувшинами для хранения вина.

Вид с воздуха на раскопанную винодельню на вилле Квинтилий. Производственные площади вверху (A-D), подвал (E) с прилегающими столовыми (F) Фото: Emlyn Dodd

Почти все производственные помещения облицованы мрамором. Даже зона ступеней, обычно покрытая простой водонепроницаемой штукатуркой здесь покрыта мрамором из красной брекчии. Этот роскошный материал в сочетании с его непрактичностью (он очень скользкий во влажном состоянии, в отличие от гипса) замечательно передает атмосферу роскоши, которая здесь царила.

Два огромных механических рычажных пресса расположены по обеим сторонам от протектора. Они прессовали уже вытоптанную виноградную мякоть. Виноградный сок, полученный в результате этих процессов, стекал отсюда в длинный прямоугольный чан, где был отпечатан штамп с именем императора Гордиана. Это подтверждает дату строительства или реконструкции винодельни.

Напольная плитка из цветного мрамора геометрической формы Фото: S. Castellani

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Жидкое виноградное сусло лилось здесь ярким фонтаном из чана и через фасад высотой около метра, очень напоминающий римский нимфеум (монументально украшенный фонтан). В то время как сусло вытекало из трех центральных ниш, вода вытекала из тех, что по обеим сторонам, и затем направлялась обратно под землю через систему свинцовых труб.

Этот фасад с нишами изначально был облицован декоративной плиткой из яркого белого, черного, серого и красного мрамора. Некоторые части остались прикрепленными, а другие были обнаружены в раскопанных слоях. Система тонких открытых каналов из белого мрамора транспортировала виноградное сусло от фасада в погреб под открытым небом.

Здесь его распределяли в 16 закопанных глиняных кувшинов, достаточно больших, в них мог поместиться человек. Вокруг подвала располагались три комнаты, вымощенные роскошной геометрической мраморной плиткой, как и в других частях виллы.

Реконструированный древнеримский винный пресс на Вилле Мистерий, Помпеи Фото: Emlyn Dodd

«Мы могли бы представить себе императора и его свиту, возлегающих с видом на винодельню и наблюдающих за производством и дегустирующих свежевыжатое сусло», – пишут исследователи.

Единственный подобный объект можно найти на вилле Магна, в 50 км к юго-востоку от Ананьи. Эта столь же роскошная, облицованная мрамором винодельня использовалась незадолго до виллы Квинтилиев, с начала второго до начала третьего века нашей эры, и была оборудована обеденной зоной, из которой открывался вид на производственные помещения.