Как человечеству может помочь техническая конопля?

В Уральском федеральном университете (УрФУ) провели эксперименты по поглощению парниковых газов обыкновенной технической коноплей — результаты их приятно удивили.

Техническая конопля проявила себя значительно лучше многих сельскохозяйственных культур при поглощении углекислого газа из атмосферы, поделились в УрФУ с порталом Наука.рф.

Эксперименты на Урале показали, что растение не только поглощает в 3-5 раз больше CO₂ из атмосферы, чем хвойные леса (при расчете на 1 грамм массы фотосинтезирующих тканей), но ещё и успевает дать два урожая за год.

В ходе исследования, учёные установили, что оптимальный срок длительного связывания углерода (то есть секвестрации) для этой культуры составляет 50 дней. Это значит, что по истечению этого срока поглощение углерода технической коноплей заканчивается, но растение сохраняет свою ценность для последующего использования в промышленных целях – например, как сырье для будущих тканевых и других изделий. В таком случае выращивание двух урожаев этой промышленной культуры в год может стать оптимальным решением и с экономической точки зрения и для более интенсивного поглощения парниковых газов из атмосферы до того, как растение успеет вернуть накопленный углерод в атмосферу.

Первый эксперименты в этой области специалисты поставили на полигоне «Урал-Карбон» ещё в прошлом году, высадив пять сортов технической конопли. Однако в 2023 году высадка произошла слишком поздно. В этом году эксперимент повторили: он продолжался 75 дней с 20 июля по 2 октября.

«За это время растения выросли до 2 м 60 см, – рассказал порталу Константин Грибанов, ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ. — Установленное на поле оборудование УрФУ зафиксировало предварительно секвестрацию примерно в 2,3 тонны чистого углерода из атмосферы на гектар технической конопли. При этом важно, что примерно на 50-й день поглощение углерода закончилось, а к концу эксперимента поле стало слабым эмитентом».

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Исследователь отмечает, что при выращивании сельскохозяйственных культур многое зависит от погоды и количества осадков, но на данный момент выращивание технической конопли показало возможности секвестирования до 5 тонн углерода на гектар.

«Это очень хорошие показатели, так как, к примеру, леса в наших широтах за год забирают из атмосферы порядка 1–1,5 тонн углерода на гектар, а иногда являются и эмитентами», – пояснил Грибанов.

В целом техническая конопля показала себя в условиях Урала как крайне неприхотливое растение. Но даже её способности не безграничны. Учёные поясняют, что для того чтобы свети к нулю последствия выхлопов газов 5,000 автомобилей, проезжающих 100 километров в день, потребуется высадить как минимум 3,000 га конопли дважды за сезон. Это поможет ежедневно поглощать до 42 тонн углерода – в сравнении с тем, как человечество ежесекундно выбрасывает в атмосферу около 1166 тонн углерода, это пока что ничтожная малость.