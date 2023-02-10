Как фекалии китов спасают океаны?

Экскременты китов удобряют фитопланктон.

Ученые из Норвежского института морских исследований пришли к выводу, что экскременты малых полосатиков играют важную роль в удобрении фитопланктона, тем самым уменьшая углеродный след китообразных. Для того, чтобы прийти к этому выводу, специалисты изучили, какая концентрация питательных веществ содержится в экскрементах китов до того, как они растворятся в морской воде.

«Это может звучать отвратительно, но для экосистемы фекалии китов – на вес золота. Они удобряют море так же, как коровы и овцы удобряют почву», — рассказали специалисты.

Реклама

Каждый год на норвежский архипелаг Шпицберген в Арктике мигрируют около 15 тысяч китов. Испражняясь, гиганты океанов естественным образом удобряют поверхность океана — это приводит к цветению фитопланктона, которое, в свою очередь, может накормить миллиарды рыб.

Выяснилось, что они каждый день выделяют на поверхность воды около 600 тонн экскрементов — около 40 килограммов на одно животное. Как оказалось, это эквивалентно десяти тоннам фосфора и семи тоннам азота — такие питательные вещества нужны для роста фитопланктона. Эти микроскопические водоросли поглощают углекислый газ при помощи фотосинтеза, превращая его в кислород.

Получается, что экскременты китов улучшают биоразнообразие и поглощение фитопланктоном углекислого газа из атмосферы.

Норвежские биологи сумели исследовать фекалии тех малых полосатиков, которые были загарпунены китобоями. Дело в том, что Норвегия — одна из редких стран, где легальна коммерческая охота на этих китообразных.

Суммарно экскременты малых полосатиков составляют от 0,2 до 4 процентов ежедневного рациона фитопланктона в арктическом районе Шпицбергена. При этом увеличение массы фитопланктона помогает бороться с глобальным потеплением, поскольку он поглощает углекислый газ, который создает парниковый эффект.

Ранее сообщалось, что в Индии пройдет международный проект, цель которого — выяснить, могут ли люди имитировать полезные свойства китовых фекалий для фитосистем океанов. Специалисты надеются, что такой метод в перспективе увеличит популяцию рыб и решит проблему изменения климата. Уже весной у западного побережья Индии сбросят массу поддельных китовых фекалий. В качестве эксперимента.