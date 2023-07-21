авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Как география влияет на сон человека?

Фото: Unsplash

Самый короткий сон — у японцев, а самый длинный — у финнов.

Культура и география разных стран сильно влияют на особенности сна — к таким выводам пришли ученые из Канвонского национального университета (Южная Корея). Специалисты проанализировали данные о том, как спят владельцы смарт-часов — они изучили 52 миллиона записей сна за четыре года от 30 тысяч человек в 11 странах. Исследователи смогли установить среднее время засыпания и пробуждения в разных странах.

Как оказалось, люди чаще всего ложатся спать в полночь, а просыпаются в 7:42 утра, при этом длительность сна варьировалась в зависимости от страны. Чем выше был внутренний валовый продукт (ВВП) страны, тем чаще её жители ложились спать со значительной задержкой. Также с отходом ко сну тянули скорее представители коллективистской, чем индивидуалистической культуры.

Исследование ученых из Канвонского национального университета показало, что самая короткая общая продолжительность сна — в среднем менее семи часов — в Японии, а самая длинная (в среднем восемь часов и больше) — в Финляндии.

При этом чем выше индекс индивидуализма в конкретной стране, тем больше там продолжительность сна — возможно, причина в том, что в таких странах принято рано ложиться спать.

Южнокорейские специалисты выявили еще одну любопытную закономерность: увеличение ежедневной активности сокращает время на засыпание и пробуждение. И хотя люди, которые больше времени уделяют спорту, могут быстрее засыпать, но вовсе не спят дольше остальных.

«Индивидуальные усилия по улучшению сна, такие как ежедневные физические упражнения, могут уравновесить культурные влияния, но последствия также варьируются в зависимости от страны», — заключили ученые.

Ранее британские ученые связали частый дневной сон с высоким риском гипертонии и, как следствие, инсульта.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023