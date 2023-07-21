Как география влияет на сон человека?

Самый короткий сон — у японцев, а самый длинный — у финнов.

Культура и география разных стран сильно влияют на особенности сна — к таким выводам пришли ученые из Канвонского национального университета (Южная Корея). Специалисты проанализировали данные о том, как спят владельцы смарт-часов — они изучили 52 миллиона записей сна за четыре года от 30 тысяч человек в 11 странах. Исследователи смогли установить среднее время засыпания и пробуждения в разных странах.

Как оказалось, люди чаще всего ложатся спать в полночь, а просыпаются в 7:42 утра, при этом длительность сна варьировалась в зависимости от страны. Чем выше был внутренний валовый продукт (ВВП) страны, тем чаще её жители ложились спать со значительной задержкой. Также с отходом ко сну тянули скорее представители коллективистской, чем индивидуалистической культуры.

Исследование ученых из Канвонского национального университета показало, что самая короткая общая продолжительность сна — в среднем менее семи часов — в Японии, а самая длинная (в среднем восемь часов и больше) — в Финляндии. При этом чем выше индекс индивидуализма в конкретной стране, тем больше там продолжительность сна — возможно, причина в том, что в таких странах принято рано ложиться спать.

Реклама

Южнокорейские специалисты выявили еще одну любопытную закономерность: увеличение ежедневной активности сокращает время на засыпание и пробуждение. И хотя люди, которые больше времени уделяют спорту, могут быстрее засыпать, но вовсе не спят дольше остальных.

«Индивидуальные усилия по улучшению сна, такие как ежедневные физические упражнения, могут уравновесить культурные влияния, но последствия также варьируются в зависимости от страны», — заключили ученые.

Ранее британские ученые связали частый дневной сон с высоким риском гипертонии и, как следствие, инсульта.