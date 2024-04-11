Как гигантские динозавры высиживали яйца и не давили их?

Птицеподобные динозавры весили несколько сотен килограммов, но при этом они успешно высиживали хрупкие яйца. Ученые не перестают искать ответ на эту загадку.

Несколько лет назад палеонтологи пришли к выводу о том, что предки современных птиц не могли высиживать яйца из-за своего огромного веса. Результаты еще одного исследования, проведенного международной группой ученых, объясняют, как же всё-таки сверхтяжелым динозаврам удавалось справляться с этой задачей, не повредив хрупкую скорлупу.

Научная работа была проведена на основе изучения инфаотряда птицеподобных овирапторозавров (Oviraptorosauria), которые жили 65-145 миллионов лет назад. Среди них встречаются и относительно небольшие виды массой около 37 кг, и гиганты весом две тонны. До наших дней дошло несколько окаменевших гнезд диаметром от 40 сантиметров до 3,3 метров. Независимо от величины, все они выглядят как «бублик», выложенный вокруг небольшого бугра из земли или песка. По краям «бублика» располагались яйца, а размеры пустой внутренней части зависели от размеров владельца гнезда.

Мелкие овирапторы обустраивали гнезда с крохотным и круглым пространством, то есть они высиживали яйца способом, который практикуют и современные птицы. Они даже порой укладывали яйца в два-три слоя. Но массивные динозавры не могли сесть на яйца, и им требовалось большее продолговатое пространство, где «холм» поддерживал их брюхо.

Иллюстрация гнездования овирапторозавра обычного размера (вверху) и гигантского (внизу). Обратите внимание, что меньший динозавр сидит прямо на яйцах, а больший - в центре гнезда, где он не раздавит развивающихся малышей. Фото: Masato Hattori; Biology Letters 2018

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Таким образом, между телом большого динозавра и яйцами оставался некоторый зазор. Так потомство получало меньше тепла, но тем не менее подобное расположение все же позволяло согревать яйца конечностями и боками, оставляя их (яйца) невредимыми.