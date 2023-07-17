Как грибы могут спасти ваш дом во время пожара?

Исследователи обнаружили очень полезное свойство мицелия.

Ученые часто сравнивают грибы с айсбергами – то, что вы видите на поверхности, это лишь небольшая часть целого – гораздо больше прячется от взгляда под водой (в данном случае под землей). Каждый гриб под землей объединен обширной сетью мицелия (грибницы) – это конвейер питательных веществ и система связи, которая играет важную роль в поддержке экосистем.

Неудивительно, что мицелий с его сложной паутиной разветвленных трубчатых нитей, называемых гифами, вызвал интерес исследователей в самых разных сферах. К тому же они уже давно признают его способность адаптироваться для структурного использования в искусственной среде.

Команда из Университета RMIT в Мельбурне в новом исследовании химически изменила состав мицелия, чтобы создать новый устойчивый и безопасный огнестойкий материал. Его можно будет использовать в качестве эффективной изоляции зданий (и не только).

«Грибы обычно встречаются в сложной форме, смешанной с остаточным кормовым материалом, но мы нашли способ выращивать листы чистого мицелия, которые можно наслаивать и использовать для различных целей – от плоских панелей для строительной промышленности до материала, похожего на кожу, для индустрии моды», – Тьен Хюинь, эксперт в области биотехнологий и микологии, а также доцент Школы наук RMIT.

Опираясь на предыдущее исследование группы огнезащитных свойств мицелия, ученые создали материал, который можно наносить слоями на легковоспламеняющиеся субстраты. Путем биоинженерии они также смогли сделать структуру мицелия однородной по всему материалу и сохранить ее толщиной с бумагу.

Когда материал подвергается воздействию огня или сильного нагрева, контактный слой мицелия распадается на уголь. Это, в свою очередь, термически защищает нижележащие слои. Мицелий действует как нетоксичный и эффективный буфер, который, по словам исследователей, имеет огромный потенциал в качестве огнестойкого материала, используемого, например, в строительной изоляции.

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«Самое замечательное в мицелии то, что он образует термозащитный угольный слой при воздействии огня. Чем выше температура, при которой выживает обугленный мицелий, тем лучше его использование в качестве огнеупорного материала», – Эверсон Кандаре, соавтор исследования.

По словам ученых, материал безопасен для окружающей среды и человека, устойчив и потенциально может производиться из возобновляемых органических отходов. И в отличие от многих традиционных панелей, он не содержит пластика, поэтому при контакте с пламенем не выделяет токсичных паров.

«Бромиды, йодиды, фосфор и азотсодержащие антипирены эффективны, но имеют неблагоприятные последствия для здоровья и окружающей среды. Мицелий же, полученный из биопродуктов, производит естественную воду и углекислый газ», – говорит Кандаре.

Ученые говорят, что у них есть план по масштабированию производства мицелия.

«Компания, производящая грибы, обратилась к нам с предложением использовать их отходы. Сотрудничество с грибной промышленностью устранит необходимость в новых фермах, одновременно производя продукцию, отвечающую требованиям пожарной безопасности на устойчивой основе», – отмечает Хюинь.