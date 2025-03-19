Как игуаны из Америки оказались на Фиджи? Тайна рептилий-рекордсменов раскрыта

Эти игуаны оказались рекордсменами по морским путешествиям. Их предки преодолели восемь тысяч километров по воде.

Американские ученые выяснили, что предки фиджийских игуан проделали уникальное путешествие длиной около 8000 км из Северной Америки до островов Фиджи и Тонга в Океании. Это самый масштабный случай морской миграции сухопутных животных.

Генетические данные показывают, что фиджийские игуаны (Brachylophus) произошли от североамериканских пустынных игуан (Dipsosaurus). Их ветви разделились около 34 миллионов лет назад, одновременно с появлением вулканических островов Фиджи.

Предположительно, древние игуаны путешествовали через Тихий океан на плавучих стволах деревьев, которые служили им одновременно пищей и убежищем. Высокая выживаемость игуан помогла им преодолеть это долгое и опасное переселение. Исследователь Саймон Скарпетта считает, что циклоны сбрасывали деревья с игуанами или их яйцами в воду, а морские течения приносили их к новым берегам.

Ранее предполагалось, что фиджийские игуаны могли происходить из Южной Америки или быть частью древнего тихоокеанского вида. Новые данные подтвердили их североамериканское происхождение. Фиджийские игуаны остаются единственными представителями своего семейства в западной части Тихого океана, что делает их уникальной иллюстрацией расселения видов.

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