Как комары одолели динозавров?

Всё дело в «полезных» генных и хромосомных мутациях, поясняют российские учёные.

Первые динозавры появились около 240-220 миллионов лет назад практически вместе с первыми комарами: но, в отличие от кровососов, гигантские ящеры не смогли пережить массовое вымирание 66 миллионов лет назад.

По словам российских учёных, причина такой живучести комаров кроется в их приспособленчестве – или, говоря научным языком, хромосомных инверсиях, при которых происходит поворот участка хромосомы на 180 градусов.

Изучая эволюцию малярийных комаров (Anopheles sp.), которые появились 179 миллионов лет назад, исследователи установили, что в отличии от динозавров и мамонтов, они могут видоизменяться гораздо быстрее, легче приспосабливаясь к разным температурным условиям и патогенам.

Сравнивать рептилий и млекопитающих с насекомыми в целом не самое логичное решение, но если мы это все же сделаем, то увидим: при продолжительности жизни в 70-80 лет мамонты и динозавры достигали половой зрелости к 14-15 годам, а комары достигают этой зрелости уже через 7-10 дней. Быстрая смена поколений у комаров и большая вероятность возникновения внезапных генных и хромосомных мутаций позволяют последующим поколениям этих насекомых сохранить полезные качества, а значит, легче приспособиться к изменениям окружающей среды.

По словам профессора Томского госуниверситета Игоря Шарахова, «каждая вторая буква ДНК в геномах африканских малярийных комаров» является мутантной.

«В геноме человека такие мутации встречаются в 100 раз реже. Именно накопленные в ходе эволюции генные мутации позволяют комарам быстро приспосабливаться к изменениям среды, а также вырабатывать устойчивость к разнообразным инсектицидам, используемым для контроля их численности».

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Вид малярийных комаров (Anopheles maculipennis) Фото: Ryszard / Flickr

Некоторые ученые также связывают вымирание динозавров с распространением малярийных комаров: в период их возникновения этих насекомых как раз начало увеличиваться видовое разнообразие цветковых растений, которыми самки и самцы питались до приспособления к кровососанию. Возникновение и распространение малярии комарами в тот период могло стать губительным для слабой иммунной системы динозавров: она плохо справлялась с одноклеточными паразитами Plasmodium, которые вызывают эту опасную болезнь.

«Поэтому, когда численность комаров значительно увеличилась в тропических и субтропических условиях мелового периода с 145 до 66 миллионов лет назад, динозавры много и тяжело болели, в отличие от современных рептилий и млекопитающих, у которых иммунная система приобрела способность бороться с болезнью», – добавил Шарахов.

Получается, что само распространение малярийных комаров рода Anopheles — их сейчас насчитывается почти 500 видов — ослабило динозавров непосредственно перед их массовым вымиранием, которое связывают с падением на Землю метеорита. В результате исчезновения динозавров малярийные комары стали ещё многочисленнее и добавили к списку своих жертв млекопитающих и птиц.