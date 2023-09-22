Как курицы предсказывали древним римлянам исход битвы

Их почитали и считали священными животными.

Древнеримская религия состояла из культов различных божеств и многочисленных ритуалов. Одним из них было крайнее внимание к «священным цыплятам». Для них это были не обычные птицы, а почитаемые животные, к которым обращались как к оракулам в преддверии важных военных действий. Еще более странно то, что предпочтения цыплят в еде влияли на решения генералов и могли определять судьбу целых сражений.

Вообще любыми предсказаниями при дворе занимались авгуры – жрецы, которые наблюдали за природными признаками и поведением птиц, а после делали из этого выводы, которые принимали во внимание правители и полководцы. Практика интерпретации предзнаменований, в которое принимали участие птицы (проще говоря, птицегадание), звалась ауспиция (от avis — «птица» и speculare — «наблюдать»). Конкретно курицы находились в ведении назначенного священника, которого называли пулларием.

Перед военным столкновением жрец разбрасывал еду перед священными цыплятами. Если цыплята набрасывались на еду, это считалось благоприятным предзнаменованием, указывающим на то, что боги были довольны и битва, скорее всего, будет выиграна. Если они отказывались есть, это было дурным предзнаменованием.

В одном известном рассказе Цицерона «О прорицании» рассказывается о военно-морском сражении, перед которым куры отказались есть. Разочарованный флотоводец Публий Клавдий Пульхер воскликнул: «Если они не хотят есть, пусть пьют!» Затем он бросил священных птиц за борт в море.

По версии Цицерона, именно этот акт неповиновения божественным предзнаменованиям привел к поражению римлян в битве при Дрепане в 249 г. до н.э. Вопиющее пренебрежение ритуалом привело к вызову Пульхера в Рим и последующему его изгнанию. Это ещё одно свидетельство того, насколько серьезно римляне относились к пророчествам.

Фото: Public Domain

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Другой рассказ принадлежит историку Ливию. Он поведал о событии во время Первой Пунической войны, когда священных цыплят выпустили из клеток, но вместо того, чтобы есть, они разбежались. Римский флот воспринял это как очень негативное предзнаменование и действительно понес потери в последующем сражении.

Чем можно объяснить такую зависимость от поведения кур? Для римлян приметы были прямым средством общения с богами. По их мнению, птицы, будучи созданиями неба, были особенно связаны с божественным. То, как птицы ели, летали или пели, рассматривалось в качестве весточки от богов.

Сейчас эти убеждения могут показаться более чем странными, но сотни лет назад они глубоко укоренились в римской культуре. И образ могущественной империи, ищущей совета у простой курицы, только подчеркивает сложную картину древних верований.

Интересно, что на Руси ворожеи тоже использовали куриц для предсказаний. Правда, это носило название «куроклик» и представляло собой гадание по клику петухов, а не поведению цыплят.