Как кусались саблезубые смилодоны?

Кто такие смилодоны?

Смилодоны были грозой представителей мегафауны в южноамериканской саванне плейстоценовой эпохи. Судя по окаменевшим черепам, смилодоны были настоящими гигантами. Неизвестно, охотились ли эти кошки поодиночке или в стае, но исследования показали, что смертоносный укус, строение костей и мощные лапы превращали их в страшных хищников.

Название «саблезубые тигры» некорректно применять к этим древним кошачьим. Они не имели никакого отношения к подсемейству современных тигров и у них отсутствовал полосатый рисунок на шкуре. Хвост у них был короткий, а размерами эти звери превосходили любого из нынешних кошачьих (самые крупные виды смилодонов могли весить больше 400 килограммов, тогда как тигры преодолевают порог разве что в 300 килограммов).

Смилодоны вымерли примерно 11 500 лет назад (возможно, руку к этому приложили древние охотники).