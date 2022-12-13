Как кусались саблезубые смилодоны?

Древние хищники могли раскрывать пасть на 110 градусов.
Бельгийские ученые из Университета Льежа решили выяснить, как именно кусался древний саблезубый кот, смилодон (лат. Smilodon) — представитель вымершего рода хищников, близкого к современным кошачьим.
Кто такие смилодоны?
Смилодоны были грозой представителей мегафауны в южноамериканской саванне плейстоценовой эпохи. Судя по окаменевшим черепам, смилодоны были настоящими гигантами. Неизвестно, охотились ли эти кошки поодиночке или в стае, но исследования показали, что смертоносный укус, строение костей и мощные лапы превращали их в страшных хищников.
Название «саблезубые тигры» некорректно применять к этим древним кошачьим. Они не имели никакого отношения к подсемейству современных тигров и у них отсутствовал полосатый рисунок на шкуре. Хвост у них был короткий, а размерами эти звери превосходили любого из нынешних кошачьих (самые крупные виды смилодонов могли весить больше 400 килограммов, тогда как тигры преодолевают порог разве что в 300 килограммов).
Смилодоны вымерли примерно 11 500 лет назад (возможно, руку к этому приложили древние охотники).
Чтобы понять, как смилодону удавалось эффективно кусаться при внушительной длине похожих на лезвия клыков, исследователи применили высокоточное 3D-сканирование и аналитические методы моделирования.
«Огромные клыки вымершего саблезубого зверя предполагают, что это животное должно было открыть свою пасть очень широко, на 110 градусов, чтобы эффективно использовать их. Но механическая возможность и эффективность укуса этого хищника под таким большим углом неизвестна, что оставляло пробел в нашем понимании», — объясняет один из авторов работы Валентин Фишер.
Ведущий автор исследования Наримане Чатар собрала большое количество трехмерных данных. Для их получения были отсканированы, а затем смоделированы черепа, мандибулы (нижние челюсти) и мышцы разных видов саблезубых кошачьих. Благодаря этому ученые поняли, как именно у древних хищников распределялось давление на нижнюю челюсть во время укуса.
Как оказалось, чем короче были верхние клыки, тем больше было давление. И, напротив, у видов с самыми длинными клыками оно было наиболее слабым.
Специалисты также отметили, что давление у саблезубых видов уменьшалось с увеличением угла укуса. Однако способ, которым эти животные передавали силу к месту укуса, а также деформация нижней челюсти в результате этого оказались удивительно схожими у всех видов.
Таким образом, эффективность укусов разных смилодонов оказалась сопоставимой вне зависимости от длины их клыков.
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