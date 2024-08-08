Как ламы могут помочь в борьбе с ВИЧ?

Оказалось, что эти животные способны вырабатывать мощные иммунные белки, которые не умеет производить человеческий организм.

Исследователи из Национального института здравоохранения США решили использовать необычные особенности млекопитающих из семейства верблюдовых, чтобы создать гибридные антитела человека и ламы (Llama glama) для борьбы с ВИЧ – одной из самых коварных инфекций современности.

По словам учёных, обычным антителам трудно найти и атаковать вирус, потому что он быстро эволюционирует и обходит человеческую иммунную систему. А вот ламы (а также верблюды, акулы и альпаки) способны производить так называемые нанотела — мини-версии обычных антител, более продолговатые и подвижные.

«Эти нанотела — лучшие и наиболее мощные нейтрализующие антитела на сегодняшний день, что, по моему мнению, очень перспективно для будущего ВИЧ-терапии и исследований антител», — поясняет один из участников исследования Пейтон Чан из Университета штата Джорджия.

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Учёные уже опробовали свою идею в действии – в течение года они делали инъекции вируса одной ламе, а позже изъяли у неё самые мощные из выработавшихся нанотел. Затем их соединили с частями человеческих нанотел, имеющих широкий спектр действия на вирус (так называемые bNAbs).

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В результате, по словам исследователей, получилась «химера», способная подавлять 96% из 208 штаммов ВИЧ в лабораторных условиях. Они посчитали такой подход «ультраэффективным» в сравнении с предыдущими находками. Теперь учёным остаётся получить одобрение на применение нового состава и разобраться с тем, как получившаяся лама-комбинация будет действовать на инфекцию у живых существ, и насколько она долгоиграющая в своём действии. Например, ещё предстоит понять, сможет ли открытие позволить ВИЧ-инфицированным обходиться без постоянной инъекции антител длительное время (а, может, даже избавить их от вируса навсегда?).