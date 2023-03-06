Как менялась Земля за последние 100 миллионов лет: видео

Эта модель может помочь понять прошлое и предсказать будущее Земли.

У ученых впервые появилась модель трансформации геофизических ландшафтов Земли за последние 100 миллионов лет с высоким разрешением.

«Чтобы предсказывать будущее, мы должны понимать прошлое. Но наши геологические модели дали лишь фрагментарное представление о том, как сформировались недавние физические особенности нашей планеты. Если вы ищете непрерывную модель взаимодействия между речными бассейнами, глобальной эрозией и отложением наносов с высоким разрешением за последние 100 миллионов лет, ее просто не существует. Так что это большой прогресс. Это не только инструмент, который поможет нам исследовать прошлое, но и поможет ученым понять и предсказать будущее», – Тристан Саллес, ведущий автор исследования из Сиднейского университета.

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Используя структуру, включающую геодинамику, тектонические и климатические силы с поверхностными процессами, научная группа представила новую динамическую модель последних 100 миллионов лет с высоким разрешением (до 10 километров), разбитую на кадры по миллиону лет.

«Эта беспрецедентная модель недавнего прошлого Земли с высоким разрешением предоставит геологам более полное понимание земной поверхности. Важно то, что она фиксирует динамику переноса наносов (твёрдых частиц, переносимые водным или воздушным потоком) с суши в океаны так, как мы раньше не могли представить», – говорит Лоран Хассон, соавтор исследования из Университета в Гренобле.

Саллес отмечает, что понимание потока земных отложений в морскую среду жизненно важно для понимания современной химии океана.

«Учитывая, что химический состав океана быстро меняется из-за антропогенного изменения климата, более полная картина может помочь нам понять морскую среду», – Тристан Саллес.

Модель позволит ученым проверить различные теории относительно того, как поверхность Земли будет реагировать на изменение климата и тектонические силы. Кроме того, исследование предоставляет улучшенную модель для понимания того, как транспортировка земных отложений регулирует углеродный цикл планеты на протяжении миллионов лет.

«Наши результаты предоставят ученым в других областях динамичную и подробную основу для подготовки и проверки гипотез, таких как биохимические циклы или биологическая эволюция», – заключает Саллес.