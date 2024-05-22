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Как мода на чай спасла тысячи жизней в Англии XVIII века

Фото: Unsplash

Необходимость кипятить воду для напитка помогла бороться с дизентерией.

Ученые из Калифорнийского университета (город Боулдер, США) сделали вывод о том, что мода на чаепитие, которая была популярна в Англии XVIII века, помогла спасти множество жизней. Согласно анализу статистки, собранной около 300 лет назад, появление чая в Англии привело к снижению уровня смертности от дизентерии. Ранее эту болезнь называли «кровавым поносом».

Результаты работы исследователей основываются на информации более 400 церквей, расположенных по всей территории Англии. Эти данные были собраны в конце 1780-х годов. Ученые утверждают, что улучшение состояния здоровья британцев было связано не столько с употреблением чая, сколько с необходимостью кипятить воду для его приготовления.

Этот процесс позволял уничтожать бактерии рода шигелл и паразитических амеб, которые являются основными возбудителями болезни. 

Специалисты также обратили внимание на то, что в конце XVIII века в Англии происходила промышленная революция. Это привело к росту городов и увеличению плотности населения, что негативно отражалось на качестве питьевой воды и увеличивало риск возникновения эпидемий.

Однако в тот период времени чай стал общедоступным в Англии, хотя ранее он был дорогим и считался привилегией высших слоев общества. По мнению ученых, данный исторический опыт может быть полезен для развивающихся стран XXI века, где до сих пор существуют проблемы с доступом к чистой воде и высоким уровнем инфекционных заболеваний.

Ранее немецкие биологи пришли к выводу, что пакетики с чаем содержат генетические следы тысяч насекомых, которые когда-то контактировали с растением.

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