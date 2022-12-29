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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

Как на самом деле выглядел египетский фараон Рамзес II?

Фото: Слева: статуя Рамсеса II, справа: реконструкция его внешности
Фото: Face Lab LJMU

Внешность правителя удалось воссоздать спустя 3200 лет после его смерти.

Специалисты из Египта и Великобритании реконструировали лицо Рамзеса II — одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта.

Чтобы воссоздать внешность правителя спустя 3200 лет после его смерти, ученые проанализировали его череп при помощи компьютерной томографии и на основе этих данных создали 3D-модель. Затем они «омолодили» ее с помощью специальных технологий, чтобы показать, как выглядел выдающийся правитель древности в самом расцвете сил.

«У Рамзеса II было красивое лицо с характерными чертами — выраженным носом и мощной челюстью», — отметил Сахар Салим, один из специалистов Каирского университета.

Между тем главной проблемой для исследователей оказалось отсутствие данных о том, каким был цвет волос, глаз и кожи фараона. Не знали ученые и о том, были ли у Рамзеса II морщинки или родинки на лице.

Но чтобы воссоздать его внешность с максимальной точностью, они направили необходимые запросы коллегам из Сахары, а также изучили дошедшие до наших дней письменные тексты о правителе.

Фото: Wikimedia Commons
Голова статуи Рамсеса II в Луксорском Храме. Египет

Ранее сообщалось, что британские специалисты воссоздали внешность молодой женщины, которая могла быть матерью знаменитого фараона Тутанхамона.

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