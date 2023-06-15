Как на самом деле выглядел мегалодон?

Его прямое сравнение с большой белой акулой не совсем корректно.

В XVII веке датский естествоиспытатель Нильс Стенсен нарисовал голову огромной акулы с гигантскими зубами. Ее облик он пытался воссоздать, основываясь на найденных зубах древнего существа, которого мы сегодня называем мегалодоном (Otodus megalodon).

Ученые сходятся во мнении, что это был крупнейший, либо один из крупнейших водных хищников, который когда-либо существовал на Земле. Исходя из окаменелых зубов размером с ладонь и позвонков, исследователи предполагают, что мегалодон достигал длины до 15 метров при весе от 30 до 47 тонн.

Голова мегалодона в представлении Нильса Стенсена Фото: Wikimedia Commons

Но как именно выглядела эта колоссальная акула? Была ли она горой мышц или же тонкой и стройной? Какой формы была ее голова? Согласно одному из последних исследований, лучшим ответом будет: «мы понятия не имеем».

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«Реальность такова, что в настоящее время нет научных средств, подтверждающих или опровергающих точность какой-либо из ранее опубликованных форм тела O. megalodon», – Филлип Стёрнс, соавтор исследования из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Многие модели предполагают, что мегалодон был очень похож на большую белую акулу (Carcharodon carcharias), одного из самых свирепых хищников океана и самую крупную хищную акулу из ныне живущих. Большая белая акула принадлежит к семейству сельдевых акул Lamnidae, которое насчитывает всего пять существующих видов.

Для этих акул характерна высокая скорость плавания и частичная теплокровность, или региональная эндотермия – их мышцы оплетены сеткой тонких вен. Кровь нагревается от работающих мышц и разносит тепло по организму. Они могут плавать быстрее, выдерживать более холодные условия, более эффективно охотиться и переваривать пищу.

Мегалодон не принадлежал к семейству Lamnidae, но ученые считают, что он относился к родственной ветви, которая отделилась от сельдевых акул в меловом периоде. Считается, что он тоже был частично теплокровным, что давало древнему монстру те же преимущества, что и его современным родственникам. Это помещает мегалодона в отряд ламнообразных (Lamniformes), в который входят сельдевые акулы.

Раньше ученые представляли мегалодона как увеличенную в размерах большую белую акулу. Но в 2020 году из-за связи мегалодона с сельдевыми акулами был предложен другой подход. Ученые взяли за основу все семейство Lamnidae. Усреднив характеристики пяти представителей семейства, они получили примерную морфологию существа, которое плавало в древних морях.

Чтобы понять, есть ли смысл в этом подходе Стёрнс и его коллеги изучили формы пяти сельдевых акул, использованных в предыдущем исследовании по реконструкции мегалодона, и сравнили их с другими холоднокровными акулами из отряда ламнообразных.

Они сравнили головы, плавники, хвосты и тела и в конечном итоге не обнаружили никаких закономерностей, отличающих сельдевых акул. «Теплокровность не делает вас акулой определенной формы», – говорит Стёрнс.

«Это исследование может показаться шагом назад в науке, но непрекращающиеся загадки делают палеонтологию, изучение доисторической жизни, увлекательной и захватывающей научной областью.

Тот факт, что мы до сих пор точно не знаем, как выглядел O. megalodon, стимулирует наше воображение. Именно поэтому палеонтология продолжает оставаться захватывающей академической областью. Мы продолжим искать новые подсказки в палеонтологической летописи», – заключает палеобиолог Кеншу Шимада из Университета ДеПола.