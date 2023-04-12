Как наш мозг придумывает ложные воспоминания? Очень быстро

Ученые провели серию экспериментов, чтобы доказать это.

Исследование ученых из Амстердамского университета показало, что люди могут внедрять себе самим ложные воспоминания в мгновение ока. Для того, чтобы проверить это, ученые провели серию из четырех экспериментов, в которых показывали 534 добровольцам буквы западного алфавита в реальной и зеркальной ориентации.

После того, как некоторым участникам показали интерференционный слайд со случайными буквами, предназначенными для зашифровки исходных воспоминаний, всех участников попросили вспомнить целевую букву с первого слайда. Через полсекунды после просмотра первого слайда почти у 20% людей сформировалось иллюзорное воспоминание о нужной букве. И этот показатель увеличился до 30% через три секунды.

Ученые говорят, что человеческий мозг изменяет воспоминания в соответствии с тем, что он ожидает увидеть. Поскольку люди, включенные в исследование, были хорошо знакомы с западным алфавитом, их мозг ожидал увидеть буквы в их реальной ориентации.

Когда буквы отображались зеркально (Ɔ вместо C), люди с большей вероятностью запоминали псевдобукву как настоящую букву, даже по прошествии всего лишь миллисекунд.

«Похоже, что кратковременная память не всегда точно отражает то, что только что было воспринято мозгом. Вместо этого память формируется тем, что мы ожидали увидеть, прямо с момента образования воспоминания о произошедшем», – пишут исследователи.

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Люди с большей вероятностью заменяли псевдобукву настоящей буквой, чем наоборот, предполагая, что иллюзии памяти опосредованы их знанием того, как обычно выглядят вещи. Исследователи отделили эти ложные воспоминания от ошибок в первоначальном восприятии, проведя измерения в двух временных точках.

Если бы ошибки восприятия были не ложными воспоминаниями, а обычными ошибками, частота их была бы такой же и через 500 миллисекунд, и через три секунды. Когда частота ошибок со временем увеличивалась, это предполагало формирование ложных воспоминаний.

Участникам исследования показывали шесть или восемь букв на экране. Затем им показывали «дисплей памяти» с прямоугольником, обозначающим местоположение целевой буквы. Затем применяли интерференцию – прием с показыванием случайных букв, который был разработан для зашифровки исходной памяти. В конце участников просили вспомнить, какая буква была в целевой области на первом слайде и была ли это псевдобуква Фото: PLOS One

Ложные воспоминания – довольно распространенное явление, и мозг на них с радостью соглашается. Например, взрослых можно убедить вспомнить яркое, но фальшивое воспоминание о том, как они заблудились в торговом центре и плакали в детстве. В другом исследовании люди создавали себе ложные, насыщенные воспоминания о совершении таких преступлений, как кража или нападение.

Считается, что фальшивые долговременные воспоминания обусловлены «теорией нечетких следов», согласно которой память состоит из двух частей: дословной части, то есть того, что произошло в реальной жизни, и основной части, где человек интерпретирует смысл события на основе семантического анализа. Эти эксперименты показывают, что наша словесная память сразу же интегрируется с предыдущим опытом и ожиданиями.