Как ношение галстука может навредить здоровью

Исследователи выяснили, что этот стильный аксессуар может вызывать головные боли и тошноту.

Галстук – это красиво, статусно и стильно. И ещё проблематично. Ранее исследователи заметили опасную тенденцию — ношение галстука может ограничивать приток к крови к мозгу, а значит вызывать не только головные боли и головокружение, но даже чувство тошноты.

В 2018 года исследователи Университетской клиники Шлезвиг-Гольштейн в Германии провели интересный эксперимент: они просканировали мозг 15 мужчин до того как они надели галстук и сразу после. Для чистоты эксперимента исследователи проанализировали состояние ещё 15 участников уже безо всяких галстуков.

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Так команда ученых зафиксировала, что носители галстука в среднем испытали падение притока крови к мозгу на 7,5% – у мужчин, не носивших галстук, подобных результатов замечено не было.

С одной стороны подобный эффект не сильно критичен для людей с крепким здоровьем и хорошим уровнем давления. Но для мужчин, страдающих от закупорки кровеносных сосудов и снижения скорости кровотока, даже незначительная помеха в снабжении мозга кровотоком может быть критична. Это касается в особенности пожилых людей, курильщиков и людей с высоким артериальным давлением, отметили исследователи.

Поэтому стоит иметь в виду – не всегда мода и статусность стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем.