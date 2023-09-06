Как пахли мумии в Древнем Египте? Учёные воссоздали аромат бальзама для мумификации

В него входили пчелиный воск и растительное масло.

Ученые из Института геоантропологии Макса Планка (Германия) воссоздали запах бальзама для мумификации, который применяли в Древнем Египте около 3,5 тысяч лет тому назад. Специалисты изучили вещества, применявшиеся для бальзамирования знатной дамы Сентеней: она жила во времена 18-й династии около 1450 года до нашей эры и являлась бывшей кормилицей фараона Аменхотепа II.

Ученые использовали передовые методы, в том числе высокотемпературную газовую хроматографию и масс-спектрометрию.

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Как оказалось, состав для бальзамирования включал в себя смесь пчелиного воска, растительного масла, жиров, битума, смолы лиственницы или другого хвойного дерева, а также смолы фисташкового дерева.

Как отмечают исследователи, результаты анализа говорят о том, что жители Древнего Египта получали часть компонентов для бальзамирования из других регионов. В частности, смолу лиственницы везли из Средиземноморского региона.

В свою очередь, смола фисташкового дерева могла доставляться из Юго-Восточной Азии. Это может означать, что торговые связи между Египтом и Юго-Восточной Азией возникли почти на тысячу лет раньше, чем принято было считать до этого. Между тем воссозданный аромат бальзама для мумификации ученые намерены представить в музее Моэсгаррд (Дания) нынешней осенью.

Ранее сообщалось, что российские специалисты из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИРАН) нашли в Египте древнее захоронение мальчика в окружении 142 собак.