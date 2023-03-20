Как пандемия коронавируса повлияла на нашу психику?

Оказывается, мы перенесли пандемию легче, чем можно было ожидать.

Как ни странно, психическое здоровье людей не претерпело значительных изменений в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в объединенном исследовании, в котором рассмотрено 137 научных статей со всего мира.

Внимание обратили на исследования, проведенные в период с 2018 по 2019 год – до того, как Китай впервые сообщил Всемирной организации здравоохранения о первой вспышке коронавируса.Их результаты сравнили с результатами исследований, проведенных на тех же группах людей в 2020 году или позже.

Исследователи сообщают, что после пандемии большинство симптомов изменений психического здоровья, включая депрессию и тревогу, «оказались близки к нулю и не были статистически значимыми».

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«Среди общих популяционных исследований мы не обнаружили изменений в общем психическом здоровье или симптомах тревоги, а ухудшение симптомов депрессии было минимальным», – пишут исследователи.

В отчете говорится, что у женщин все-таки наблюдалось ухудшение различных симптомов в области психического здоровья, хотя и в небольших количествах. В исследовании также отмечается, что то же самое относится к пожилым людям, студентам университетов и тем, кто принадлежит к сексуальным или гендерным меньшинствам.