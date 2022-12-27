Как понять, что мужчина щедрый? Ученые нашли ответ

По их утверждению, это качество напрямую зависит от уровня тестостерона.

Ученые выявили признак, по которому можно понять, насколько мужчина щедр. Им оказался уровень тестостерона, пишет журнал Hormones and Behavior со ссылкой на исследование Ягеллонского университета в Польше.

В исследовании, проведенном учеными, принял участие 151 мужчина. Сначала они сдали анализ слюны для определения уровня тестостерона, а затем поучаствовали в психологической игре.

Оказалось, что такое качество, как щедрость, чаще всего присутствует у нарциссов или обладателей высокого уровня тестостерона. Самыми щедрыми были нарцисстические мужчины с высоким уровнем тестостерона.

Ранее ученые выяснили, что у мужчин может быть аллергия на собственный оргазм. Врачи рассказали о медицинском случае, который произошел с 27-летним мужчиной: он страдал от гриппоподобных симптомов всякий раз, когда эякулировал.

Со слов мужчины, эти симптомы начались у него около 10 лет назад, поэтому он зачастую избегал секса и романтических отношений. Несмотря на это, сейчас он не одинок.

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