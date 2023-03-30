Как сахарные ловушки изменили процесс спаривания тараканов

Насекомые стали спариваться в два раза быстрее.

Специалисты из Университета штата Северная Каролина (США) выяснили, что популярные сахарные ловушки для тараканов изменили их сексуальное поведение всего за несколько десятилетий.

Еще 30 лет назад ученые впервые обнаружили, что у некоторых домашних тараканов появилось отвращение к глюкозе, из-за чего они стали избегать ловушек. Такая устойчивость к сахару, с одной стороны, способна спасти насекомых от смерти, но, с другой, мешает их процессу ухаживаний.

Самцы тараканов привлекают самок для спаривания, поднимая крылья и обнажая специальную железу. Эта железа выделяет смесь с сахарной мальтозой. Самка прыгает к самцу на спину, чтобы лакомиться ей, и это занимает её на протяжении того времени, которое необходимо для спаривания. При этом слюна самок быстро превращает мальтозу в глюкозу.

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Однако проблема подобралась с другой стороны: из-за появившегося отвращения к глюкозе (что, как мы помним, помогает тараканом избегать смертельных сахарных ловушек) порой самки слезают с самцов еще до завершения процесса оплодотворения — и это способно влиять на воспроизводство вида.

Ученые заметили, что некоторые самцы тараканов научились решать эту проблему, изменив состав своего секрета. В нем снизилось содержание глюкозы и, напротив, удвоился объем мальтотриозы. Кроме того, самцы сократили процесс ухаживания — это позволило уменьшить время для трансформации глюкозы. Поэтому насекомые стали спариваться в среднем за 2,2 секунды — почти в два раза быстрее других тараканов.

По мнению авторов исследования, их работа важна для создания новых видов контроля численности тараканов. Ученые также посоветовали больше не использовать глюкозу в тараканьих ловушках – это уже не сработает.

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Ранее сообщалось, что американский ученый Джордж Пойнар-младший, почетный профессор Колледжа наук Орегонского государственного университета, заявил об обнаружении нового вида тараканов, названного Supella dominicana.

Самец этого вида был найден в куске доминиканского янтаря возрастом около 30 миллионов лет. Это первый известный науке ископаемый таракан, который был найден вместе со сперматозоидами.