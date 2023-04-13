Как сохранилась жизнь на Земле, когда планета была «снежком»? Выясняли учёные

Учёные выдвинули версию, что наша планета не была полностью обледеневшей 650 миллионов лет назад.
650 миллионов лет назад Земля была не сине-зелёным шариком, а ледяным. Планета покрылась льдом во время экстремального ледникового периода продолжительностью 15 миллионов лет. Учёные называют Землю этого времени «Землей-снежком» или снежным комом. Однако новое исследование предполагает, что к концу этого периода Земля замерзла не целиком.
Полученные данные свидетельствуют о том, что на планете встречались участки открытой воды. Они существовали на территориях мелководных морей средних широт. Эта «слякоть» могла стать бесценным убежищем для разных форм жизни на нашей планете в этот экстремально холодный период.
Исследователи сделали это открытие, изучая образцы из восточного лесного района Шэньнунцзя китайской провинции Хубэй, которые восходят к ледниковому периоду, называемому Протерозойским (мариноанским) оледенением. Предполагается, что оно закончилось между 628 и 623 миллионами лет назад.
«Мы называли планету того периода "Земля-снежок". Мы считали, что Земля полностью замерзла во время этого долгого ледникового периода. Но, может быть, это было больше похоже на Землю из слякоти, а не изо льда», – Томас Алгео, соавтор исследования.
Теория «слякотной Земли» основана на обнаруженном учеными типом морской растительности – бентосных фототрофных макроводорослей. Этот тип водорослей встречается в черных сланцах, темных, богатых органикой отложениях, появлявшихся в геологической летописи в различные периоды истории Земли. Возраст этого конкретного черного сланца составляет около 600 миллионов лет, что совпадает с периодом оледенения.
Такой тип водорослей существует на дне океанов и выживает за счет фотосинтеза. Это значит, что им необходим солнечный свет для преобразования воды и углекислого газа в энергию. Ведущий автор и исследователь Китайского университета геонаук Хююэ Сонг отметил, что, хотя глубокая вода, вероятно, не содержала кислорода для поддержания жизни в этот период, нужные условия были на мелководье.
Это указывает на то, что пригодные для жизни океанские условия могли быть более обширными, чем считалось ранее, и распространялись на океаны между тропиками и полярными регионами. Жизнь в форме одноклеточных и многоклеточных организмов могла укрыться в этих открытых океанах, когда Земля оттаяла в конце этого ледникового периода.
«Мы обнаружили, что оледенение было динамичным. Возможно, несколько раз возникали потенциальные условия открытой воды в низких и средних широтах. Кроме того, эти условия в поверхностных водах могли быть более распространенными и более устойчивыми, чем считалось ранее, и, возможно, позволили биосфере быстро восстановиться после протерозойского оледенения», – Хююэ Сонг.
Алгео добавил, что эти убежища для жизни, возможно, действительно помогли Земле согреться и положить конец мариноанскому ледниковому периоду. Это связано с тем, что водоросли в воде выделяли углекислый газ, что помогало ледникам оттаять.
Исследование поднимает вопросы и о других ледниковых периодах Земли, особенно о втором, криогенном периоде, который длился от 720 до 635 миллионов лет назад, когда Земля, как считается, полностью замерзла.
«Мы точно не знаем, что вызвало эти ледниковые периоды, но я подозреваю, что это было связано с многоклеточными организмами, которые удаляли углерод из атмосферы. Это приводило к захоронению углерода и охлаждению Земли. Сегодня мы быстро высвобождаем углерод в огромных количествах, и это оказывает большое влияние на глобальный климат», – отмечает Алгео.
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