Как тело предупреждает нас о стрессе? Рассказывает эксперт

Психолог рассказала, какие сигналы указывают на то, что вы перенапряжены, и нужно срочно расслабиться и отдохнуть.

В человеческом организме все взаимосвязано: если существуют стрессовые факторы или нерешенные внутренние конфликты, тело обязательно даст об этом знать. Главное — вовремя обратить на это внимание. Вместе с психологом разобрались, какие сигналы говорят о том, что вы близки к нервному истощению и вам срочно нужна помощь.

Елена Ярикова кандидат психологических наук, психолог Стресс — это естественная реакция организма на проблемы, которые возникают в семейной жизни, на работе и в быту. Однако нерешенные проблемы могут копиться и наваливаться одна за другой как снежный ком, и тогда из состояния стресса проблема способна перейти в более серьезную стадию — депрессию. Очень важно уметь предупредить усугубление ситуации и вовремя купировать проблему.

Нехватка энергии



Отсутствии энергии — первый признак того, что вы на пороге истощения. Вам ничего не хочется делать, никуда ходить. Вещи, которые радовали, теперь не проносят никакого удовольствия. Сложность заключается в том, что для того, чтобы выйти из этого состояния, нужно, наоборот, что-то делать и предпринимать активные действия, а сил и желания на них нет. Получается замкнутый круг.





Отсутствии энергии — первый признак того, что вы на пороге истощения. Вам ничего не хочется делать, никуда ходить. Вещи, которые радовали, теперь не проносят никакого удовольствия. Сложность заключается в том, что для того, чтобы выйти из этого состояния, нужно, наоборот, что-то делать и предпринимать активные действия, а сил и желания на них нет. Получается замкнутый круг. Боли



Где тонко, так и рвется: поэтому у каждого недомогание может проявиться в разных частях тела. У кого-то это головные боли, у кого-то спина, у кого-то ЖКТ. Состоянию стресса обычно способствует напряжение и спазм тела. То есть, человек настолько внутренне зажат, что тело начинает указывать на проблему через боль.





Где тонко, так и рвется: поэтому у каждого недомогание может проявиться в разных частях тела. У кого-то это головные боли, у кого-то спина, у кого-то ЖКТ. Состоянию стресса обычно способствует напряжение и спазм тела. То есть, человек настолько внутренне зажат, что тело начинает указывать на проблему через боль. Частые болезни



На фоне стресса страдает весь организм, из-за чего снижается общий иммунитет. Людям, которые начинают болеть чаще обычного, стоит проанализировать причины частых простуд и связать это с возможной повышенной нагрузкой на нервную систему.

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Проблемы со сном



Бессонница или регулярные просыпания среди ночи и невозможность заснуть обратно — это вам знакомо? И все это сопровождается прокруткой в голове существующих проблем. Именно так стресс и проявляется у большинства людей.





Бессонница или регулярные просыпания среди ночи и невозможность заснуть обратно — это вам знакомо? И все это сопровождается прокруткой в голове существующих проблем. Именно так стресс и проявляется у большинства людей. Острая реакция на все



Сильная реакция на то, что раньше не вызывало у вас особых эмоций, тоже сигнализирует на то, что вы испытываете серьезные переживания. Агрессия и смена настроения в негатив — тоже частые предвестники перегрузки и нервного перенапряжения.

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И что же делать?

Как объясняет Елена Ярикова, стресс бывает нескольких видов: краткосрочный, то есть, вызванный каким-то внезапным потрясением, и затяжной, который возникает в процессе трудноразрешимых жизненных ситуаций. И в том, и другом случае важно не пропустить это состояние и уделить ему должное внимание — ведь от своевременных действий будет зависеть ваше выздоровление.

Отдых — это первый и один из самых важных пунктов на пути к избавлению от стресса. Важно выбирать в этот период себя и свое спокойствие, а не продолжать существовать в режиме активной работы и сосредоточения на проблемах.





Избирательное общение и информационный детокс. Ваше окружение, как и информационное поле, в котором вы находитесь, влияет на ваше психическое и эмоциональное состояние. Отнеситесь более избирательно к тому, что вам транслируют. Если это преимущественно негатив и нагнетание — откажитесь от такого общения.





Нагружая тело, мы разгружаем голову. Любая физическая активность способствует выделению эндорфинов (гормонов хорошего настроения) и снизить уровень гормона стресса. Потому она помогает справляться с нервным перенапряжением.