Эта утонувшая во Франции незнакомка спасла миллионы жизней

В конце XIX века в Сене было найдено тело неизвестной девушки. Ее никто не опознал, но она не осталась забыта.

Девушка, найденная мертвой вблизи набережной Лувра, была названа «Незнакомкой из Сены» (фр. L’Inconnue de la Seine). От множества умерших, с которыми ежедневно сталкиваются коронеры, она отличалась удивительным выражением лица: на нем будто бы застыла улыбка.



Следов насилия обнаружено не было, и в качестве наиболее вероятной причины смерти было предположено самоубийство. Тело было отправлено в морг для последующего опознания. В то время около двух третей трупов поступало туда из Сены, и тела выставлялись в специальной витрине, где любой мог рассмотреть их. Это помогало семьям быстро найти своих пропавших родных и немного облегчало жизнь полиции.

G. Garitan/Wikipedia

Никто так и не признался, что знает девушку; она была похоронена в безымянной могиле, но перед тем, согласно легенде, патологоанатом снял с ее лица гипсовый слепок – столь прекрасно оно было. Впоследствии со слепка были сделаны копии; они поступили в продажу и пользовались большим спросом.

Культ «незнакомки» начался в 1890-х годах и достиг своего пика в 1930-х: писатели, поэты, художники и фотографы черпали в нем вдохновение и посвящали свои работы. Альбер Камю сравнивал ее улыбку с улыбкой Моны Лизы, а Владимир Набоков посвятил неизвестной утопленнице стихотворение.

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В 1955 году несколько анестезиологов решили заказать манекен, на котором могли бы тренировать новую для того времени технику сердечно-легочной реанимации (СЛР).

Выбирая исполнителя задачи среди производителей игрушек, они по удивительному стечению обстоятельств обратились к норвежцу Осмунну Лердалу (Asmund Laerdal), который совсем недавно спас жизнь своему утопавшему сыну, сделав ему искусственное дыхание. Тот охотно откликнулся, а затем, решив придать манекену человеческие черты. Имя он выбрал среди своей модельной коллекции, а лицо сделал похожим на знаменитую «Незнакомку».

Тренажер, названный Resusсi Anne («Воскреси Анну»), появился на рынке в 60-х годах и был не единственным, но благодаря удачной конструкции именно он стал самым востребованным.

В наши дни манекен модифицирован, но продолжает служить своей цели. По собственным данным компании Laerdal, с помощью уже «Анны» было спасено не менее двух миллионов жизней.

Фото: Wikimedia Commons

«Незнакомку из Сены» называют «самой целуемой девушкой в мире»: сотни миллионов людей, обучаясь методам реанимации, в том числе технике «рот в рот», «целуют» тренажер.

Но знай медицина СЛР в XIX веке, «Незнакомка», возможно, была бы спасена.