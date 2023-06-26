Как выглядел австралопитек, живший 3,8 миллиона лет назад

Вот, что говорят палеонтологи про череп анамского австралопитека, древнейшего вида этого рода гоминид.

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В 2016 году в местности Ворансо-Милле на северо-востоке Эфиопии команда исследователей из Эфиопии, Германии, Италии и США обнаружила череп предка человека.

После нескольких лет анализа ученые датировали череп возрастом 3,8 миллиона лет и идентифицировали его как Australopithecus anamensis – анамский австралопитек, гоминин, которого долгое время считали прямым предшественником другого вида – афарского австралопитека (A. afarensis.), к которому принадлежала знаменитая Люси. Результаты были исследования опубликованы в журнале Nature.

Ископаемые останки анамского австралопитека впервые были найдены в 1995 году в Кении. Ученые определили, что он жил 4 миллиона лет назад. Учитывая даты, а также несколько характерных анатомических сходств, большинство исследователей пришли к выводу, что вид A. anamensis постепенно перешел в A. afarensis, датируемый более поздним периодом. Исследователи выяснили что анамский и афарский австралопитеки жили одновременно по крайней мере около ста тысяч лет.

Этот эфиопский экземпляр был, вероятно, мужчиной с размером мозга около 370 кубических сантиметров, примерно таким же, как у шимпанзе. У него были выступающие скулы, удлиненные клыки и овальные ушные раковины.

Анамские австралопитеки, по-видимому, жили в тропических лесах и были преимущественно вегетарианцами: их рацион был похож на диету современных горилл.

Самым знаменитым афарским австралопитеком остается женская особь Люси, окаменелости которой нашли в Эфиопии. Она жила около 3,18 миллионов лет назад. Значимость находки была не только в ее древности, но и в прекрасной сохранности скелета, от которого сохранилось около 40%.