Как выглядел вымерший «человек-дракон»?

Ученые провели реконструкцию по найденному в 1930-х годах черепу и восстановили внешность Homo longi.

Антрополог из Бразилии Сисеро Мораес реконструировал внешность архаичного человека вымершего вида Homo longi.

Реконструкцию провели по хорошо сохранившемуся черепу взрослого мужчины моложе 50 лет, который нашли еще в 1930-х годах на северо-востоке Китая. Для своей работы Мораес применил компьютерную томографию, причем не только черепа из Харбина, но и черепов других человеческих видов — Homo erectus, Homo sapiens и Pan troglodytes.

Фото: Cicero Moraes

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«Чтобы сделать аппроксимацию [реконструкцию] лица возможной, необходимо было восстановить челюсть и отсутствующие зубы. Для этой цели был использован полный череп Homo erectus, который претерпел некоторые структурные деформации», — рассказал специалист.

Homo longi — это вымерший вид, представители которого жили на территории современной Азии в среднем плейстоцене (примерно 300 – 130 тысяч лет назад). Черепа представителей этого вида были массивнее и крупнее, чем у других архаичных людей, известных науке. Кроме того, череп Homo longi был удлиненным и не столь шаровидным, как у современных людей. Его также отличали более крупные и почти квадратные глазницы, толстые надбровные дуги, широкий рот и огромные зубы.

В прессе этот вид человека получил неофициальное название «человек-дракон». Это связано с тем, что термин Homo longi происходит от географического названия Longjiang (буквально «Река Дракона») – этим словом обычно обозначают китайскую провинцию Хэйлунцзян.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Брэдфорда (Великобритания) с помощью 3D-технологий реконструировали лица трех покойников, чьи останки были найдены 60 лет назад в средневековом склепе в Шотландии.