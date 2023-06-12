Как выглядела ведьма, которую судили за колдовство 313 лет назад

Ученые воссоздали лицо женщины, осужденной за колдовство три века назад. Это единственное достоверное изображение шотландской «ведьмы» тех времен.

В 1704 году была арестована некая Лилиас Эди из деревни Торриберн в Шотландии. Ее обвиняли в колдовстве, а также общении с нечистой силой. В тюрьме ее подвергали пыткам, а затем ей предстояла казнь на костре.



Женщина не стала дожидаться неминуемой смерти и покончила с собой в тюрьме. Ее похоронили неподалеку от родных мест в прибрежной полосе, которая затопляется во время приливов. Для того, чтобы «дьявол не воскресил колдунью», могилу накрыли огромной каменной плитой. Однако в начале XIX века останки откопали. Череп был передан музею Сент-Эндрюсского университета, где он был сфотографирован с нескольких ракурсов (а затем бесследно исчез).



Фотографии хранились в Национальном музее Шотландии, а много лет спустя специалисты университета Данди решили воссоздать внешность погибшей. Тот факт, что она умерла, так и не попав на костер, дал уникальный шанс провести подобную работу; останки остальных шотландских «ведьм» сильно повреждены огнем. Используя компьютерное моделирование, специалисты смогли узнать, как выглядела Лилиас. На момент гибели ей было около 60 лет.

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