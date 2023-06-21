Как выглядела юная жительница Британии в VII веке

Ее захоронение нашли в 2012 году неподалеку от Кембриджа.
Ученые реконструировали лицо 16-летней англосаксонской девушки, жившей в третьей четверти VII века — работу представят на выставке в Кембриджском музее археологии и антропологии.
Захоронение девушки нашли еще в 2012 году в окрестностях Кембриджа — она лежала на резной деревянной кровати с редким крестом, золотыми булавками и в изысканной одежде. Художник-криминалист воссоздал черты ее лица на основе изменений черепа и данных о глубине тканей у европеоидных женщин.
Как выяснилось, левый глаз девушки были примерно на полсантиметра ниже правого. Кроме того, специалисты провели дополнительный изотопный анализ ее костей и зубов, который показал, что примерно в семь лет девушка переехала в Англию из окрестностей Альп, предположительно — с юга Германии. В тот период жизни в ее рационе сильно снизилась доля белка. Кроме того, ранее выяснилось, что девушка страдала от болезни, но точная причина ее смерти осталась неизвестной.
Рядом с останками девушки нашли трампингтонский крест из золота, инкрустированный гранатами. Это пятый подобный артефакт, найденный в Великобритании. Наличие трампингтонского креста говорит о том, что девушка была аристократкой и стала одной из первых англичанок, обращенных в христианство. К слову, другой такой же крест обнаружили в гробу святого Катберта.
Ранее сообщалось, что специалисты из Египта и Великобритании реконструировали лицо Рамзеса II — одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта.
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