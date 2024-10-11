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Как выглядит самое большое насекомое, которое когда-либо жило на Земле

Фото: Mickael Lheritier, Jean Vannier, Alexandra Giupponi

Трехметровые многоножки жили на планете около 300 миллионов лет назад.

Команда международных ученых из Франции, Великобритании и США воссоздала внешний вид артроплевры — крупнейшего насекомого, когда-либо существовавшего на Земле. Эти многоножки жили около 300 миллионов лет назад. Их длина могла достигать трех метров, у них было 32 пары ног, а вес превышал 50 килограммов.

Большая часть найденных останков этих существ представлена пустыми оболочками, оставшимися после линьки. В процессе роста членистоногие покидали свои старые экзоскелеты через отверстие в голове. В рамках нового исследования ученые изучили хорошо сохранившиеся образцы молодых артроплевр, найденные во Франции в 1980-х годах.

Используя методы томографии, они смогли подробно изучить этих существ, не извлекая их из породы. Исследование показало, что голова многоножки была округлой формы, с двумя короткими антеннами и глазами на стебельках, напоминающими глаза современных крабов. У нее был маленький рот, предназначенный для питания корой и листьями.

Ранее ученые воссоздали «песню» исчезнувшего 150 лет назад кузнечика, чтобы найти его.

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